La EMT registra un incremento de viajeros del 6,3% en la semana de Fallas respecto a 2025

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VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha registrado un incremento de viajeros del 6,3% durante la semana principal de las Fallas en comparación con los datos de 2025 en el mismo periodo.

Según el balance de actividad hecho público por la empresa, los días con más viajeros y viajeras fueron el lunes 16 y el miércoles 18, con cifras de 349.659 y 337.782, desplazamientos. En cuanto al día de mayor demanda del mes, se registró en la semana previa a las fiestas, el viernes 13, en el que se contabilizaron 406.732 viajes.

Tal y como ha afirmado en un comunicado el concejal delegado de Movilidad y presidente de la EMT, "los datos no hacen más que confirmar la buena marcha de la demanda durante este mes de marzo de 2026, que hasta el día 19 supera en un 7,8% a la registrada en el mismo mes del año pasado, que fue el mejor mes de marzo de la historia".

Desde el día 15 y hasta el 19, EMT València ofreció servicio ininterrumpido de transporte durante las 24 horas, y puso en uso todos los recursos disponibles para poder ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de desplazarse a los grandes eventos programados, como las mascletades, la Ofrenda, los castillos, los conciertos de Fallas, la Nit del Foc o la cremà.

A este respecto destaca la reciente incorporación a la flota de EMT València de nuevos autobuses eléctricos que, ha destacado el concejal, "favoreció este refuerzo en la oferta de transporte".

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

El operativo especial de EMT también contó con la participación de 60 inspectores jefes y oficiales distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, como la plaza de España, la Porta de la Mar, los Jardines de Viveros o la calle de Xàtiva, así como con otras 40 personas informadoras dispuestas en 33 localizaciones diferentes, según los actos de cada jornada.

Todo este equipo humano atendió a pie de calle y sobre el terreno, durante los días principales de las Fallas 2026, las necesidades de información de las personas usuarias. Además, la Oficina de Atención a la Ciudadanía dispuso un servicio especial de atención ininterrumpida de lunes a domingo con un refuerzo especial entre los días 16 al 19 de marzo.

Además, han sido las primeras Fallas en las que las personas residentes en Sociópolis y en Turianova han podido acceder al transporte público en sus desplazamientos. Estos dos núcleos poblacionales no disponían de transporte público hasta que, en octubre del año pasado, se decidió prolongar el recorrido de la línea 8 hasta Turianova y, más recientemente, el pasado 9 de marzo, se puso en servicio la línea 59, que une Sociópolis con el centro de la ciudad.