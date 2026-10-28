Encuentran el cadáver del policía de Xixona desaparecido mientras hacía senderismo en Polop

Operativo de rescate desarrollado por los bomberos en Polop (Alicante) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado, sobre las 11.15 horas de este miércoles, el cadáver del policía local de Xixona (Alicante) desaparecido mientras hacía senderismo en la zona del monte Ponoig, en Polop, y que podría haber sufrido una caída por un desnivel.

La Unidad Aérea del instituto armado de Valencia ha hallado el cuerpo sin vida, que tendrán que recuperar equipos especializados. Por el momento, se desconocen las circunstancias y la hora del fallecimiento, según fuentes de la Benemérita.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha indicado que el cadáver del senderista, de 45 años, se ha encontrado cerca del pico del monte Ponoig, "en un paso de cierta dificultad", y ha apuntado que "parece que pudo precipitarse resultando fallecido".

El Ayuntamiento de Xixona confirmó en redes sociales la desaparición del agente del cuerpo municipal, que este martes salió de casa para practicar senderismo, probablemente por la zona de Polop, en la Marina Baixa, donde fue encontrado su vehículo, según el consistorio.

En este contexto, la Guardia Civil activó un amplio dispositivo de búsqueda con medios aéreos y terrestres, al que se sumaron unidades de la Policía Nacional y de las policías locales de varios municipios, así como bomberos.