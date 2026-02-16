Una encuesta de Compromís señala que el 82% de los valencianos exige la dimisión de Mazón como diputado en Les Corts

Archivo - El expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón durante el pleno de toma de posesión del nuevo president, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta encargada por Compromís señala que el 82 por ciento de los valencianos exige la dimisión del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón como diputado del PP en Les Corts, según ha indicado el síndic de la coalición, Joan Baldoví, que ha incidido en que se trata de una cifra "absolutamente incontestable" y ha pedido al exdirigente que se "vaya a su casa".

Por el contrario, un 12% se muestra en desacuerdo con que Mazón renuncie a su acta de diputado y un 6% no sabe/no contesta. La encuesta, realizada entre el 9 y el 19 de diciembre de 2025, ha contado con una muestra de 1.025 entrevistas telefónicas y online, de personas a partir de 17 años, de las tres provincias y con una distribución proporcional de variables como el sexo y la edad, el tamaño del municipios y la situación laboral.

Según ha expuesto Baldoví en declaraciones a los medios este lunes, el dato de la dimisión de Mazón no se da únicamente entre votantes de Compromís o del PSPV, sino también "en el electorado del PP y Vox", donde "tres de cada cuatro personas quieren que abandone Les Corts".

Por eso, ha justificado que Compromís lleve al pleno del parlamento valenciano de esta semana, el primero del nuevo periodo de sesiones, una propuesta "que está en la calle" y es la de que un presidente como Mazón "que abandonó su pueblo" con la dana del 29 de octubre de 2024 "no puede continuar aforado" en la cámara. "Por eso llevamos la iniciativa de que estas Corts le pidan el escaño y le enseñen el camino de salida para que se vaya a su casa", ha señalado.

En este punto, Joan Baldoví ha asegurado que saben lo que votará el PP, porque "lo único que ha hecho ha sido seguir manteniéndole el escaño y concediéndole el privilegio del Estatuto de Expresidents", pero ha subrayado la importancia de saber qué posición adoptará Vox.

RETA A VOX

Así, ha retado a la formación de Santiago Abascal: "Si va a seguir lo que le dicen tres de cada cuatro electores, la inmensa mayoría de valencianos, o va a seguir siendo el partido más 'mazonista' de esta cámara, permitiendo que una persona que no estuvo a la altura del cargo que ostentaba siga de diputado".

Para Baldoví, la iniciativa de Compromís es una declaración "en la que todos nos hemos de poner o del lado de lo que quieren los valencianos y las valencianas o de intereses absolutamente partidistas", ha zanjado.