Enguix (Ens Uneix) suspende ayudas extraordinarias de Diputació a Gandia por "insultos" de Mascarell (PSPV)

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Diputación de València, Natàlia Enguix (Ens Uneix), ha decidido suspender las ayudas "extraordinarias" de esta institución a la ciudad de Gandia tras acusar al concejal en esta localidad, diputado provincial y secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, de "insultos" y "mala educación". Los socialistas han advertido que, de materializarse esta "intolerable amenaza", estaría "rozando la prevaricación".

Esta decisión se ha conocido después del "cruce dialéctico" que Enguix y Mascarell han mantenido este martes durante la celebración de la Comisión de Hacienda en la corporación provincial, según ha informado la vicepresidencia primera de esta entidad en un comunicado.

Natàlia Enguix, también diputada de Cooperación Municipal y concejala en Ontinyent, ha considerado que las "formas" del dirigente socialista son "un descrédito para la política". "La mala educación no puede recibir ayudas extraordinarias", ha apuntado la responsable provincial. "Los ataques y los insultos que profiere en las redes sociales Vicent Mascarell van salirle por un pico a su ciudad", señalan desde la vicepresidencia.

Desde la vicepresidencia primera han explicado que "nada más terminar" la sesión, Mascarell ha requerido a Enguix para preguntar "por las subvenciones extraordinarias para Gandia vinculadas a turismo e inversiones" y han aseverado que ella, "ante el tono" del edil de esta localidad, le ha dicho que las ayudas se otorgarán cuando cesen los insultos. "Cuando dejéis de utilizar el insulto y la burla como argumento, os daremos las ayudas", ha dicho.

Según han detallado desde la vicepresidencia, Mascarell ha pedido que ese comentario de Enguix constara en acta y ella no se ha negado y ha indicado que "por supuesto" se recoja. "Efectivamente", estas ayudas no se van a conceder "por tu mala educación", ha insistido la diputada.

Natàlia Enguix ha reprochado a Mascarell que hace "de todo menos ser secretario de Organización del PSPV-PSOE" y este le ha respondido que parece mentira que ella haya militado en las filas socialistas. "Pues por gente como tú no volveré a militar en la vida en el PSPV", le ha respondido la vicepresidenta primera de la Diputación.

"Mientras no paréis de insultar y hacer burla no vamos a aprobaros ninguna ayuda extraordinaria y quiero que conste en acta, por supuesto", ha apostillado la diputada.

Asimismo, ha considerado que "el descrédito de la política viene por ahí, por actitudes" como las de Mascarell, ha apuntado. "Y ahora si quieres vas y le cuentas a tu alcalde --de Gandia, José Manuel Prieto-- que por tu culpa ha perdido más de un millón de euros", ha añadido la representante de Ens Uneix.

Enguix ha continuando diciendo a Mascarell que "es muy triste que el PSOE y la política se haya convertido en esto por culpa de gente como tú". "No vamos a consentir que salga gratis esta manera zafia de hacer política. Se llenan la boca de denunciar las políticas del odio, pero ellos se dedican a lo mismo", ha aseverado en referencia a los socialistas.

En esta línea, fuentes de la Vicepresidencia han agregado que "lo que ha de pensar Gandia y la comarca de la Safor es si un personaje como Mascarell los puede representar" y sostienen que es "él y su mala educación, quienes están perjudicando" a esa localidad. "Que el alcalde y el PSOE se lo hagan mirar", han añadido.

"CRÍTICA LEGÍTIMA"

Por su parte, el PSPV-PSOE en la corporación provincial ha denunciado "la inadmisible e intolerable amenaza de Ens Uneix de retirar ayudas nominativas a ayuntamientos gobernados por los socialistas si el partido continúa ejerciendo su labor de oposición y crítica legítima a la gestión" de Enguix, que gobierna la Diputación "con el PP y el apoyo de la ultraderecha".

"Estas declaraciones suponen un intento intolerable de coartar la libertad de expresión y el derecho a la crítica política, pilares fundamentales de cualquier sistema democrático", ha expuesto el PSPV-PSOE en un comunicado, en el que ha acusado a Ens Uneix de intentar "silenciar la voz de la oposición y castigar a los municipios por el simple hecho de no someterse a sus exigencias o de expresar una opinión discrepante".

El portavoz socialista en la institución provincial, Carlos Fernández Bielsa, ha exigido a Ens Uneix y a Enguix que "rectifique" sus declaraciones y "devuelva el debate político al terreno del respeto democrático y la responsabilidad institucional".

"NO VAN A CONSEGUIR HACERNOS CALLAR"

Por su parte, Mascarell ha asegurado que las de la vicepresidenta son "unas amenazas ridículas que si se materializan rozarían la prevaricación". "No van a conseguir hacernos callar, ni el PP, ni Vox ni mucho menos Ens Uneix, que actúa como brazo armado de ellos", ha afirmado.

Los socialistas han destacado que no aceptarán "presiones ni chantajes de ningún tipo y menos de quienes quieren devolver la Diputación de Valencia a los tiempos de Alfonso Rus", en referecia al expresidente 'popular' de la corporación. "Nuestra obligación es fiscalizar, debatir y defender los intereses de la ciudadanía, no rendir pleitesía a nadie ni callar ante una gestión que consideramos inaceptable", han agregado.

Igualmente, han considerado "preocupante que quienes hoy ocupan responsabilidades institucionales pretendan resucitar prácticas propias de otros tiempos donde el amiguismo, el nepotismo y el caciquismo marcaban la política provincial". "Ens Uneix parece querer superar incluso los tiempos del besamanos de Rus, condicionando las ayudas públicas al silencio político y al servilismo", ha indicado el PSPV-PSOE.

Así, ha mostrado su "compromiso con la transparencia, la crítica constructiva y el respeto institucional" y ha subrayado que "las instituciones están al servicio de la ciudadanía, no de los intereses partidistas ni de los caprichos personales de quienes las gobiernan".