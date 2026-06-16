Enguix, reprobada en la Diputació por "clientelismo" en el reparto de ayudas al abstenerse Vox

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputació de València ha aprobado la reprobación de la vicepresidenta de la corporación provincial, Natàlia Enguix (Ens Uneix), solicitada por el PSPV por "clientelismo y arbitrariedad" en el reparto de fondos, gracias a que Vox se ha abstenido y ha impedido que los votos del PP fueran suficientes para proteger a la portavoz de su socio de gobierno, mientras Compromís ha votado a favor.

La moción del PSPV llega a raíz de que Ens Uneix anunciara hace unas semanas que el área de Cooperación Municipal, que dirige Enguix, ha suspendido la tramitación del plan de municipios mayores de 50.000 habitantes (destinado a València, Paterna, Torrent, Sagunt y Gandia) después de que se hayan paralizado las negociaciones entre el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, y el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, para aprobar los presupuestos de la corporación para 2026.

En su intervención en el pleno, el portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, ha exigido la reprobación de Enguix por "acotar los recursos públicos en base a intereses propios", lo que según él demuestra que la Diputació está "amenazada por el virus del sectarismo y el clientelismo".

"Nos acusa de falta de pericia negociadora, de dar plantones y excusas. No, señora vicepresidenta, aparcamos el diálogo por dignidad, porque ustedes actúan de mala fe incumpliendo sistemáticamente lo ya acordado y boicoteando de forma oportunista las conversaciones de este grupo y los acuerdos que adoptamos", ha dicho Bielsa a Enguix.

Es más, le ha acusado de "practicar el clientelismo más feroz" y de "confundir la equidad con la arbitrariedad" al negarse a tramitar el plan de municipios mayores. También ha criticado que Ens Uneix "solo ha beneficiado a seis de los 34 municipios de la Vall d'Albaida"; según él, solo a los ayuntamientos donde gobiernan.

En su réplica, Enguix ha asegurado que tiene "la conciencia muy tranquila" y se ha mostrado orgullosa de representar "a un partido municipalista que no representa a ningún aparato, no pierde el tiempo en juicios morales y no deja a nadie en el camino".

"Nos hemos dedicado a invertir 20 millones en la Vall d'Albaida para más de 40 proyectos. Ese es el aval con el que nos presentamos a las próximas elecciones", ha aseverado, y ha lanzado al PSPV que son "la tercera fuerza política" en esta comarca "y no lo soportan".

La portavoz de Ens Uneix ha calificado la petición de reprobación de "política de artificio" por parte de Bielsa, al que ha reprochado que no se haya "esforzar en negociar un presupuesto" para 2026.

"AJUSTE DE CUENTAS"

Entre el resto de grupos, el portavoz de Vox, Sergio Herrero, ha descrito la situación como "un nuevo ajuste de cuentas entre los partidos de izquierda" y ha lanzado críticas tanto al PSPV por "falta de credibilidad" como al equipo de gobierno de la Diputació por no intentar negociar el presupuesto con su partido.

Y ha exigido a Enguix, como condición para votar en contra de su reprobación: "El amor con amor se paga. Reconozca que tenemos razón: que la violencia no tiene genero, que la Ley de Memoria Histórica es revanchista, que la Academia Valenciana de la Lengua es una entidad catalanista y que hay que aplicar políticas sociales basadas en la prioridad nacional. De lo contrario no vamos a mover ni un solo dedo por usted y nos mantendremos en la abstención".

En su segunda intervención, la vicepresidenta no ha hecho alusión a estas exigencias de Vox y se ha limitado a defender el trabajo de sus áreas desde 2023. "Esta reprobación no me quita el sueño", ha añadido.

Desde el PP, la diputada de Hacienda, Laura Sáez, ha acusado al PSPV de querer un "titular fácil" con esta reprobación, cuando ha señalado que, si de verdad creyeran que hay clientelismo, "irían al juzgado". Además, ha asegurado que con las ayudas para grandes municipios no se ha producido una "ilegalidad administrativa", ya que había "un crédito consignado" sin iniciarse el expediente.

Dirigiéndose a Bielsa, la 'popular' ha sostenido que tiene "un ataque de cuernos" porque "no está sentado en la silla" de Enguix, ya que Ens Uneix prefirió formar gobierno en 2023 con el PP y no con el PSPV. "Natàlia Enguix ha hecho más en tres años que ustedes en ocho en memoria y en igualdad", ha espetado a los socialistas.

Y ha lanzado al portavoz socialista: "¿Por qué no hay un plan de inversiones para los municipios de más de 50.000 habitantes? No voy a ser como usted ni a revelar conversaciones privadas, pero usted sabe por qué no y en sus manos está contarlo y hacerlo publico".

Por parte de Compromís, su portavoz, Dolors Gimeno, ha coincidido en las críticas del PSPV, ha afeado "las malas formas de la vicepresidenta" y ha pedido "marcar límites claros al clientelismo en las ayudas y la sumisión". "La Diputació no es una oficina de favores, gestiona el dinero de todos y todas", ha reivindicado, para exigir a Enguix "que no trate a su comarca como moneda de cambio" y que deje de usar la corporación como su "cortijo".

MOMPÓ DA "TODO" SU APOYO A ENGUIX

Al finalizar el debate ha tomado la palabra el presidente de la Diputació para defender públicamente a la vicepresidenta frente al "ataque" del PSPV. "Llevamos tres años de idilio, al principio por dinero, y esto continúa", ha dicho, y ha defendido que entre PP y Ens Uneix "hay estabilidad y hay acuerdos" porque anteponen "los municipios a las siglas".

Mompó ha mostrado "todo" su apoyo a Enguix: "Ante los ataques, los insultos y una campaña de desgaste, ha demostrado trabajo, gestión e implicación con la institución y con los municipios". "La prioridad en esta Diputació será valenciana", ha finalizado.

MUSEO MIQUEL NAVARRO EN MISLATA

En otro punto del pleno, el portavoz socialista y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, se ha quejado de que la Diputació no mantenga este año la ayuda de 75.000 euros para la Fundació Miquel Navarro, a pesar de que la casa-taller del escultor en Mislata abrirá el próximo 25 de junio. Ha aludido como motivo a un "veto" a Mislata, al ser él el alcalde, por el hecho de que no haya fructificado un acuerdo para los presupuestos de 2026.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha explicado que la Fundació "no ha justificado en su totalidad" la ayuda que recibió en 2025, al tiempo que ha señalado que se "excluyó" de su patronato a la Diputació y a la Generalitat "por motivos políticos". Bielsa ha replicado que la Diputació no ha acudido a "ningún patronato desde el 2023", mientras el PP lo ha negado y ha asegurado que Teruel "no ha ido porque no ha recibido la convocatoria".

MÁS PRESUPUESTO PARA PATRIMONIO

En la sesión se ha aprobado un aumento de presupuesto para el Plan Especial de la Diputació para la Recuperación del Patrimonio, con cinco millones de euros más hasta un total de 16,5 millones, con el apoyo de casi todos los grupos. Compromís, que se ha abstenido, ha denunciado que hay ayuntamientos que "no pueden licitar obras" y Enguix ha replicado que se atienden todas las peticiones.

Otras de las críticas de Compromís se han centrado en el Pla d'Inversions de la Diputació, al considerar que la adjudicación va lenta cuando "debería estar 'a full'" en el último año de legislatura. La vicepresidenta ha asegurado que "ningún alcalde se ha quejado" y están "muy contentos y ejecutando sus obras", de momento con 188 millones aprobados de un total de 350.