Enric Balaguer Pascual, Ivan Carbonell Iglesias y Toni Bellón Climent, ganadores de los Premis Altea 2026

Ganadores de los Premis Altea 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALTEA

ALICANTE, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Enric Balaguer, Ivan Carbonell Iglesias y Toni Bellón Climent han sido galardonados en la décima edición de los Premis Altea de Literatura i Investigació, durante una gala celebrada este sábado en el Espai Mirador del Palau Altea Centre d'Arts, según ha informado el ayuntamiento de esta localidad en un comunicado.

Esta edición ha batido récord de participación con un total de 133 obras presentadas. El jurado ha otorgado el Premio Francesc Martínez i Martínez de Ensayo e Investigación, dotado con 3.000 euros, a Toni Bellón Climent por la obra 'La capital artística del Mediterrani. L'Altea dels pintors i artistes (1960-1985)'.

El ganador recibió el trofeo Penell, de Serafín Cortés. Este ensayo traslada al lector a la Altea cultural, artística y bohemia de los años sesenta, setenta y ochenta, denominada como "la capital artística del Mediterráneo", ha detallado el consistorio. Bellón ha afirmado que "el objetivo de esta obra es hacer una aproximación a la vida cotidiana de los artistas en esta localidad de la Marina Baixa durante los años 1960-1985".

"Es uno de los trabajos que más he disfrutado durante el proceso de elaboración. Recorría los estudios de los pintores, acudía a inauguraciones y tertulias, por lo que es un orgullo muy grande incorporarme al currículum de ganadores de este prestigioso certamen", ha asegurado el autor.

El Premio Altea de Literatura Infantil y Juvenil, dotado con 4.000 euros, ha recaído en Ivan Carbonell Iglesias por 'L'esguard del basilisc'. El escritor recibió el trofeo Aila, del Área de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Altea.

"Actualmente vivimos un gran momento para el fantasy y para el romantasy, géneros de fantasía que arrasan entre los jóvenes lectores, así que 'El basilisco' es una de estas criaturas fascinantes que los seguidores de Harry Potter conocen bien, y que aquí reencontrarán hablando en valenciano", ha asegurado Carbonell. Asimismo, ha añadido que su pieza "no existiría sin las rondallas de Enric Valor, los estudios de folclore y las leyendas y parajes" valencianos.

El Premio Carmelina Sánchez-Cutillas de Novela y Prosa Creativa, dotado con 5.000 euros, ha sido para Enric Balaguer Pascual por la obra 'Tot allò que fa viure'. Recibió el trofeo La mà del sol, del autor Pepe Azorín y en su discurso ha explicado que "esta obra conjuga el mundo exterior y el mundo personal, la reflexión sobre nuestro tiempo y la esfera íntima".

Balaguer también ha subrayado que "unas instituciones que invierten en cultura y en literatura hacen una contribución importante a la sociedad, al poner en circulación obras de calidad y potenciar la lectura para mejorar la salud social". De la misma manera, ha asegurado que "leer hace más inteligente al mundo y ayuda a entender y a superar los conflictos".

Durante la gala, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Altea, Pepa Victoria Pérez, hizo entrega a Joan Borja, uno de los creadores y organizadores de los premios, un detalle por "todo lo que ha hecho por los premios y la cultura".

Pérez ha señalado que Borja "es una persona clave a lo largo de estos diez años que trabaja con dedicación absoluta" y ha agradecido "a los autores y autoras por confiar en la administración y así hacer que los Premios Altea continúen vivos y con fuerza, como también al jurado por su rigurosa labor".

HOMENAJE A LAS LETRAS

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha dado también las gracias a "los organizadores y a todas las personas que se han presentado", así como al equipo de gobierno que preside por "el apoyo a esta gala y estos premios". "Se trata de un acto muy importante que rinde homenaje a las letras valencianas y son muchas las personas implicadas en estos premios, gracias por hacerlo posible", ha dicho.

La gala, conducida por el periodista alteano Jeroni Alvado, tuvo como momento destacado la presentación en directo del disco 'Blau de mar', de la Orquestra Blava, creado con motivo del décimo aniversario de los premios.

La actuación ha resaltado el diálogo entre la música y la literatura que caracteriza a este evento, ha apuntado el consistorio. A su vez, la organización ha rendido homenaje al sacerdote y teólogo, Francesc Martínez Ripoll (1820-1891), con la concesión del Premio Estela de Honor, dedicado a figuras alteanas ya fallecidas.

Así se ha reconocido su legado cultural y su influencia, como "pieza clave en una genealogía cultural que conecta con Francesc Martínez i Martínez y Carmelina Sánchez-Cutillas". La familia de la escritora ha cedido recientemente al Ayuntamiento un fondo documental de más de 2.000 páginas manuscritas, con sermones en valenciano de hace dos siglos.

El recuerdo del artista Pepe Azorín, fallecido hace escasos días, estuvo presente durante la ceremonia, especialmente a través del trofeo del Premio Carmelina La mà del sol, obra suya, y de la exposición 'Temps a Altea', que se mantiene instalada en el espacio de la gala.

REFERENTE CULTURAL

Con esta décima edición, los Premios Altea "reafirman su papel como uno de los referentes culturales del panorama valenciano", impulsados por la colaboración entre el Ayuntamiento de Altea, la Fundación Caixaltea, Aila Edicions, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Universidad de Alicante y la Generalitat Valenciana, ha agregado el consistorio.