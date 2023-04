Un ensayo demuestra la eficacia del fármaco fezolinetant frente a los sofocos de la menopausia

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ensayo clínico SKYLIGHT 1 ha demostrado la eficacia y seguridad de un fármaco concreto, fezolinetant, frente a los sofocos o acaloradas que sufren las mujeres en la menopausia, así como otras mujeres con perfil de especial riesgo, como las supervivientes de cáncer de mama que reciben tratamiento de anulación hormonal.

Este fármaco es un bloqueante del receptor de neurokinina 3, un mediador que actúa a nivel del hipotálamo para regular el centro termorregulador, que se ve afectado por la pérdida de estrógenos, con la consiguiente producción de sofocos.

El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico de València, participa en la investigación internacional para el desarrollo clínico de nuevos fármacos para paliar los efectos de las acaloradas de la que se derivan estos resultados, recientemente publicados en Lancet, en un artículo titulado 'Fezolinetant for treatment of moderate-to-severe vasomotor symptoms associated with menopause (SKYLIGHT 1): a phase 3 randomised controlled study'.

La investigación está dirigida en Incliva por el doctor Antonio Cano, coordinador del Grupo de Investigación en Salud de la Mujer en este instituto y catedrático de Obstetricia y Ginecología en la Universitat de València.

La menopausia, tal y como ha apuntado Incliva en un comunicado, se asocia con un complejo sintomático y con mayor susceptibilidad a enfermedades, como la osteoporosis, que también padecen grupos de mujeres previamente a la menopausia. Entre ellas, destacan las supervivientes de cáncer de mama que, tras superar la enfermedad, reciben frecuentemente tratamiento de anulación hormonal durante años.

Entre estos síntomas, los sofocos constituyen uno de los más prevalentes y con mayor impacto negativo sobre la actividad laboral y sobre la calidad de vida en general. Estudios poblaciones han demostrado que los perciben hasta un 80% de mujeres y que en alrededor de un 25% son frecuentes y severos.

El Grupo de Investigación en Salud de la Mujer de Incliva está investigando desde hace varios años sobre la osteoporosis en mujeres supervivientes de cáncer, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y su salud frente a esta patología. En este contexto, participa en la investigación a escala internacional de nuevos productos bloqueantes del receptor de neurokinina 3, que ha demostrado ahora la eficacia y seguridad de fezolinetant.

La neurokinina 3 es una pequeña proteína que actúa como estimulante de las neuronas, las células del sistema nervioso central. A nivel del cerebro, en una región conocida como el hipotálamo, su producción está regulada por estrógenos, las hormonas ováricas femeninas. Cuando el ovario deja de funcionar, hay una sobreproducción de neurokinina 3, que excita a las neuronas encargadas de mantener el control de la temperatura.

El resultado es la sensación brusca de calor, que puede aparecer con más o menos frecuencia o intensidad y que, en algunas mujeres, interfiere con el sueño, con la productividad laboral y con las demás actividades de la vida diaria. En mujeres donde este problema es particularmente agudo, como las sometidas a deprivación ovárica intensa por enfermedades como el cáncer de mama, la serie de sofocos, frecuentes e intensos en algunos casos, se convierte en un determinante de sufrimiento añadido al propio de la enfermedad.

El tratamiento más eficaz conocido hasta el momento es la suplementación de estrógenos, pero algunas mujeres no lo aceptan y, en casos como el de supervivientes de cáncer de mama, no pueden darse.

EL ENSAYO

El ensayo SKYLIGHT 1 --de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo-- tuvo una duración de 12 semanas, con una extensión de tratamiento activo de 40 semanas. Se desarrolló en 97 instalaciones en Estados Unidos, Canadá, República Checa, Hungría, Polonia, España y el Reino Unido.

Entre el 11 de julio de 2019 y el 11 de agosto de 2021, se habían reclutado inicialmente 2.205 mujeres de 40 a 65 años con un perfil diverso y representativo de la población objetivo potencial para la terapia con fezolinetant. Las mujeres con un promedio de siete o más sofocos de moderados a intensos por día fueron asignadas aleatoriamente a placebo, fezolinetant 30 mg o fezolinetant 45 mg una vez al día.

Los resultados del estudio respaldan el uso clínico de fezolinetant como tratamiento no hormonal para los síntomas vasomotores asociados con la menopausia. Los investigadores consideran que la caracterización adicional del beneficio del fezolinetant en la calidad de vida, incluidos los síntomas del estado de ánimo y el bienestar sexual, requiere el desarrollo de nuevos estudios.