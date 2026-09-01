Ensems da comienzo a la reserva de entradas para su 48ª edición - GVA

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Ensems ha abierto este martes la reserva de entradas para los conciertos y actividades paralelas de su 48ª edición, que se celebrará entre el 17 y el 27 de septiembre en distintos espacios de València.

La programación de Ensems es, en su mayor parte, de acceso gratuito mediante invitación. Las invitaciones para las actividades gratuitas están disponibles para su descarga en la página web del festival, ha indicado la organización en un comunicado.

Asimismo, el certamen ha iniciado la venta de entradas para los cuatro espectáculos de pago incluidos en esta edición: la ópera de cámara 'Estètica i massacre' (17 y 18 de septiembre en Les Arts), 'Einstein on the beach' (22 de septiembre en Les Arts), la Orquestra de València (25 de septiembre en el Palau de la Música) y 'Rage Thrombones' (25 de septiembre en Centro Centro Madrid).

Ensems cuenta con la colaboración del Palau de les Arts y el Palau de la Música, sedes que concentrarán buena parte de la programación. Igualemnte, el certamen realizará actividades paralelas en otros espacios de la ciudad, como el Centre del Carme, donde se celebrarán dos conciertos, el Museu de Belles Arts y la Universitat Politècnica de València, además de un concierto en CentroCentro Madrid.

PROGRAMACIÓN

La 48ª edición de Ensems se iniciará el jueves 17 de septiembre en el Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts con la ópera 'Estètica i massacre', una producción del Gran Teatre del Liceu con dirección musical de Carles Prat y dirección de escena de Oriol Pla. La obra volverá a representarse el día 18.

El sábado 19 de septiembre, el Teatre Martín i Soler de les Arts acogerá el concierto 'Inside Glass', a cargo del pianista Rubén Talón, que propone un recorrido por algunas de las páginas más representativas para piano del compositor Philip Glass.

El domingo 20 de septiembre tendrá lugar en el Aula Magistral del Palau de les Arts el espectáculo 'Amfibia', un espectáculo en dos actos a cargo de Argo Kollektiv que incluye el estreno absoluto de la obra de nueva creación de la compositora Esther Pérez, por encargo del Institut Valencià de Cultura.

Ese mismo día, el Quinteto Cuesta presentará en el Teatre Martín i Soler el programa 'Serialismos', un recorrido por algunos de los hitos del repertorio para viento de los siglos XX y XXI.

'Vexations', de Erik Satie, es una de las piezas más enigmáticas de la historia de la música y protagonizará la jornada del lunes 21 de septiembre en los jardines de la Facultat de Belles Arts del campus de la Universitat Politècnica de València, con una propuesta de doce horas de duración a cargo de SoXXI y Soundcool.

El martes 22 de septiembre, la obra 'Einstein on the Beach', de Philip Glass, protagonizará la propuesta de Ictus Ensemble y Collegium Vocale Gent en el Teatre Martín i Soler.

PROPUESTAS SINFÓNICAS

Al día siguiente, el Centre del Carme acogerá un ejercicio de composición expandida en torno al pensamiento del compositor estadounidense Morton Feldman, del que se cumple el centenario, a cargo de A/B Ensemble.

Las propuestas sinfónicas del festival llegarán al Palau de la Música los días 24 y 25 de septiembre. La Banda Simfònica Municipal de València actuará el día 24 dirigida por Cristóbal Soler y con Adolfo Bueso al piano. El día 25 será el turno de la Orquestra de València, dirigida por Josep Planells y con Ausiàs Parejo como solista de guitarra.

El mismo jueves tendrá lugar en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València el espacio de intercambio 'Ensems Lab', el laboratorio internacional de experimentación sonora, impulsado por el programa Erasmus+.

Por primera vez en esta edición, Ensems incluirá una actividad fuera del territorio valenciano, con el concierto 'Rage Thrombones' de Weston Olenki y Mattie Barbier el viernes 25 de septiembre en CentroCentro Madrid.

El sábado 26 de septiembre se celebrará la clausura del festival en la plaza de Viriat de València con los alumnos de los conservatorios superiores de València y Castellón y el espectáculo 'Topografies sonores', que representa la vanguardia de la creación sonora y el arte digital, hibridando la investigación acústica, el diseño de 'software' y la experimentación transdisciplinar. A continuación, en el mismo espacio tendrá lugar la posfiesta del festival con los disyoqueis Florent y Dorian.

La última jornada de Ensems, el domingo 27 de septiembre, Klang Company interpretará en el Centre del Carme 'Músicas habladas', un dispositivo escénico y sonoro sobre piezas de John Cage.

CENTENARIO DE MORTON FELDMAN

Ese mismo día, en el Aula Magistral de les Arts se reunirán tres voces fundamentales de la creación musical polaca contemporánea en un programa interpretado por el conjunto Spóldzielnia Muzyczna, una de las formaciones más destacadas en el ámbito de la música de nueva creación en Polonia.

Finalmente, para concluir la programación, el Teatre Martín i Soler acogerá el programa que celebra el centenario de Morton Feldman, a cargo del Grupo Enigma, grupo residente del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Además, el certamen contará con los consolidados 'Encuentros de composición', que este año tendrán dos jornadas: una el martes 22 de septiembre en el Palau de les Arts con Mauricio Sotelo, Pablo Carrascosa y Mario Torres, y otra el 26 de septiembre en la sede del Institut Valencià de Cultura con Agata Zubel y Esther Pérez.

La imagen gráfica de la 48ª edición, que reinterpreta una partitura de música contemporánea, ha ido a cargo del diseñador valenciano Ibán Ramón.

Todas las actividades de la programación de Ensems pueden consultarse en la web ensems.ivc.gva.es.