Entidades de artes escénicas critican la "parálisis y desorden" en la gestión del IVC

Artes escénicas - ASOCIACIONES ARTES ESCÉNICAS

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de artes escénicas y gestión cultural de la Comunitat Valenciana han expresado nuevamente su "preocupación por la deriva a la que está abocando al sector los responsables culturales" de la Generalitat. Entre otras cuestiones, critican el "periodo de transitoriedad" en el Institut Valencià de Cultura (IVC), un "recorte" de presupuetso y una segmentación de las ayudas que "penaliza directamente los sectores más vulnerables".

En un comunicado conjunto, los colectivos exponen que "un hecho que evidencia la parálisis y el desorden de la gestión desde el gobierno autonómico es la ausencia de dirección del Institut Valencià de Cultura, que tras la dimisión de su último responsable Álvaro López-Jamar sufre un periodo de transitoriedad que repercute muy negativamente en la grave situación que atraviesan las artes escénicas valencianas".

"La situación ni mucho menos ha mejorado tras la reunión que once asociaciones del sector tuvieron el 22 de junio con la Dirección General de Cultura y el IVC. Más bien todo lo contrario, ya que bajo una pretendida mejora de la eficiencia se está realizando un ataque a la supervivencia del sector", advierten.

Según estas entidades, el "supuesto" aumento de 800.000 euros en los próximos presupuestos de la Generalitat que ha anunciado la administración es "falso" y "la realidad evidencia todo lo contrario: el sector sufre un recorte real neto de 700.000 euros, que es la diferencia real respecto a los 3,7 millones de euros anunciados en la última reunión".

Además, apuntan que la decisión anunciada por el IVC de fragmentar las ayudas al fomento en dos fases diferenciadas, una primera convocatoria publicada el 29 de junio por 2,9 millones de euros para la producción profesional, giras, asociaciones y festivales, y una segunda anunciada para el mes de septiembre por 800.000 euros para las siete modalidades restantes, "no responde a necesidades técnicas del sector, sino una estrategia claramente política".

"Esta segmentación penaliza directamente los sectores más vulnerables, como la producción emergente, la escritura escénica, la investigación, la formación o las residencias", alertan.

A esta situación, continúan, "se suma el cambio de la tramitación de estas modalidades de ayuda al mes de septiembre, bajo la justificación de "limitaciones estructurales de personal".

"La consecuencia inmediata --remarcan-- es la imposibilidad de compañías e investigadores para desarrollar sus proyectos en unas pocas semanas antes del cierre del año fiscal, haciendo inviable la consecución de proyectos y forzando a la desestimación de la ayuda o a reducir la calidad del resultado. Esta falta de ayuda real a los nuevos creadores supone un grave e insalvable perjuicio a este colectivo".

CIRCUIT CULTURAL "POCO TRASPARENTE"

Por ora parte, respecto a la realidad del Circuit Cultural Valencià, consideran que "lejos de ser un proyecto vertebrador con la participación del IVC, ayuntamientos y el sector, se está utilizando como una herramienta de control político e institucional, con una falta de trasparencia en el catálogo que se ha convertido en un mero listado de títulos de espectáculos que oculta a qué compañías corresponde los proyectos, además de no especificar características como el formato, disciplina, lengua o estilo".

"La falta de trasparencia se repite en la ocultación de los criterios de evaluación y baremación que justifique por qué cerca de 300 propuestas se han quedado fuera del catálogo. Este hecho evidencia una selección final al arbitrio de decisiones políticas sin criterios artísticos transparentes", denuncian.

A esto se suma "un retraso forzado al programar a partir de septiembre, evitando la ejecución de una parte importante del gasto de la inversión presupuestada al no tener tiempo material las instituciones para ejecutarlo", finalizan.

Las asociaciones que han suscrito este comunicado son Comitè Escèniques (Asociación de Creadores i Creadoras de Artes Escénicas Valencianas), ADVAEM (Asociación de Distribuidores Valencianos de Artes Escénicas y Música), AAPV (Actores i Actrices Profesionales Valencianos), PROART (Profesionales de Artes Escénicas de Castelló i Comarcas), APDCV (Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunitat Valenciana), Gestió Cultural (Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura), AVEET (Asociación Valenciana de Escritoras i Escritores Teatrales), APCCV (Asociación de Profesionales de Circo de la Comunitat Valenciana) y AVED (Asociación Valenciana de Empresas de Danza).