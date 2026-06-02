Entidades de artes escénicas denuncian en la Mostra d'Alcoi que están "ahogadas por los recortes"

Representantes del sector de las artes escénicas y la gestión cultural - CEDIDA A EUROPA PRESS

ALICANTE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sector de las artes escénicas y la gestión cultural denuncian en la Mostra de Alcoi (Alicante), que se celebra hasta el próximo 4 de junio, la "falta de apoyo" del Institut Valencià de Cultura (IVC) y consideran que están sufriendo "un ataque sin precedentes" por parte de la administración autonómica, que "pone en riesgo" su actividad. "Quieren desmantelar lo que hemos construido con años de pasión, esfuerzo y comunidad".

Las asociaciones han preparado un calendario de acciones de protesta que ha arrancado hoy martes. Esta tarde se ha desarrollado una concentración en la Plaça de Dins y otra a la puerta del Teatro Calderón para repartir pegatinas con el lema "Instituto Violento con la Cultura".

Además, se ha elaborado un manifiesto en el que denuncian que están "ahogados" por los "recortes, las dificultades que ponen a los ayuntamientos para programar y el abandono de los programas culturales".

"Ayudas que nunca llegan, proyectos dejados a medias, festivales y muestras ahogados, profesionales precarizados, un Circuit desguazado, la educación artística superior agonizando y nuestra lengua silenciada", describen las entidades, que creen que es "su manera de acallar una cultura que piensa, que cuestiona y que emociona".

"Pero nosotros no callaremos", advierten, al tiempo que exigen a la Generalitat "que esté a la altura" del sector, de sus profesionales y de la ciudadanía. "Mientras tengamos voz, el escenario seguirá siendo un lugar para decir la verdad. La cultura no calla. No nos harán invisibles", aseveran.

"UN MONÓLOGO"

El presidente de Gestió Cultural, la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura, José Ayelo, ha afirmado a Europa Press que, pese a sus manifestaciones públicas, la Conselleria de Cultura"no ofrece diálogo, sino un monólogo".

"No es suficiente con reunirnos", advierte este portavoz, que reclama que la administración aplique "medidas concretas". Por contra, "lo que viene en los próximos Presupuestos de la Generalitat son recortes y estamos hablando de un sector económico que ve peligrar su actividad y los puestos de trabajo que genera", ha incidido.

Por último, el sector avisa de que, "si no hay un cambio de actitud" por parte del ejecutivo valenciano, continuarán las movilizaciones y protestas.