Entidades LGTBIQA+ tachan de "grave retroceso democrático" la eliminación de la comisión LGTBI en Les Corts

Entidades LGTBIQA+ de la Comunitat Valenciana manifiestan su "más profunda preocupación y rechazo" ante la aprobación, este miércoles en el pleno de Les Corts, de la reforma del reglamento de la cámara, impulsada y aprobada con los votos mayoritarios del PP y Vox, que supone la eliminación de diversas comisiones parlamentarias, entre ellas la comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI, para integrarse en la de Familia, Política Social e Igualdad, así como las comisiones de Derechos Humanos, Participación y Asuntos Europeos.

"La supresión de estas comisiones no es una decisión meramente administrativa u organizativa. Se trata de un grave retroceso democrático que debilita los mecanismos institucionales de control, debate y seguimiento de las políticas públicas en materia de igualdad, diversidad y derechos humanos", expresan.

En un comunicado conjunto, varias entidades LGTBIQA+ recuerdan que las comisiones parlamentarias son "espacios fundamentales para garantizar la participación, la transparencia y la especialización en ámbitos que afectan de manera directa a colectivos históricamente discriminados".

Advierten que la eliminación de la comisión LGTBI resulta "especialmente alarmante", ya que "hasta ahora ha sido un instrumento clave para visibilizar las realidades del colectivo LGTBIQA+, evaluar el cumplimiento de las leyes autonómicas de igualdad y no discriminación, impulsar iniciativas legislativas y fiscalizar la acción del Consell en materia de derechos LGTBI".

"Su desaparición envía un mensaje inequívoco de desinterés institucional hacia nuestras vidas, nuestras problemáticas y nuestras demandas", aseveran.

"SIN VOZ"

Además, alertan que esta decisión se produce en un contexto de aumento de los discursos de odio, de la violencia LGTBIfóbica y de los intentos de cuestionar derechos que creían consolidados: "Desmantelar los espacios específicos donde se abordan estas cuestiones supone dejar sin voz y sin herramientas a miles de personas que necesitan de la protección y el compromiso activo de las instituciones públicas".

Desde las entidades LGTBIQA+ de la Comunitat denuncian que esta reforma del reglamento supone "un paso atrás en la defensa de la igualdad real y efectiva, y una cesión a planteamientos ideológicos que niegan la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad. La igualdad y los derechos humanos no pueden ser relegados ni diluidos en estructuras genéricas sin garantías de atención específica".

Por todo ello, exigen la restitución de la comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI, así como el compromiso firme de Les Corts con la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQA+. "No aceptaremos retrocesos en nuestros derechos ni en los espacios conquistados gracias a años de lucha del movimiento social --avisan--. Seguiremos vigilantes, movilizadas y unidas, defendiendo una Comunitat Valenciana diversa, igualitaria y libre de discriminación".

Firman el comunicado las entidades Samarucs, Lambda, Chrysallis, Peña Valencianista LGTBI, Dimove, Marietes, Colors de l'horta, Sumant, Maestrat LGTBI+, Gailes, Arc de Sant Martí LGTBIQ+, Mirall, CLGS, Vall Diversa, Diversitat Alacant, Queerfest, Galesh y Dracs.