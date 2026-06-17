Entidades y sindicatos exigen ante Les Corts que se negocie el modelo de financiación: "Es momento de la política útil"

Numerosas personas durante una acción de Xarxa de Entitats per un Finançament Just frente a Les Corts Valencianes, a 17 de junio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa d'Entitats per un Finançament Just ha llevado a cabo una protesta a las puertas de Les Corts este miércoles para reclamar al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que se siente a negociar con el Gobierno de España un nuevo modelo de financiación "sin dilación, sin posiciones maximalistas y anteponiendo el interés general de la ciudadanía valenciana al rédito partidista".

"Es el momento de practicar una política útil", ha reivindicado la red, en la lectura de su manifiesto, durante una concentración que ha arrancado alrededor de las 11.30 horas en la plaza de San Lorenzo, donde se encuentran Les Corts que este miércoles celebran pleno ordinario, y donde han coincidido durante la mañana varias protestas de distintos sectores económicos, sociales y profesionales.

Tras una pancarta unitaria con el lema 'Exigim #FinançamentJust', se han congregado representantes de organizaciones cívicas, sindicales, empresariales y sociales valencianas. Entre ellos han estado la secretaria general de CCOO PV, Ana García; el secretario general de UGT PV, Tino Calero, el presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (CAVE-COVA), Juan Antonio Caballero, y la presidenta de Fampa-València, Elisabet García.

Los participantes han mostrado carteles con mensajes como 'Els recursos públics són per al bé comú' ('los recursos públicos son para el bien común'), 'Demanàvem 1.700 millones. Ens ofereicem 3.669... i el Consell no els accepta!' ('pedíamos 1.700 millones. Nos ofrecen 3.669... ¡y el Consell no los acepta!), 'Reforma fiscal justa i progressiva' ('reforma fiscal, justa y progresiva') y '40.000 milions de deute acumulat: quatre dècades d'ofegament crònic' (40.000 millones de deuda acumulada: cuatro décadas de ahogamiento crónico').

En un manifiesto unitario que la Xarxa ha entregado a representantes de Compromís, PSPV, EUPV, ERC y Podem, las entidades han valorado "muy positivamente" que el Gobierno haya presentado una propuesta de reforma del sistema, que consideran "un paso adelante porque implica un incremento de recursos" para la Comunitat Valenciana y reconoce sus "necesidades reales" con el criterio de población ajustada. Han recordado que supondría disponer de 3.669 millones adicionales en 2027.

No obstante, han señalado que "los avances de la propuesta no son suficientes para garantizar una solución definitiva a la infrafinanciación estructural" y que la condonación propuesta es inferior a la deuda provocada por el modelo, aunque es "un punto de partida adecuado para iniciar la negociación".

La Xarxa ha pedido una reforma del sistema que sea "justa y equitativa", la creación de un fondo de nivelación transitorio, la condonación de la deuda, la "ejecución efectiva de las inversiones comprometidas", "una reforma fiscal progresiva que amplíe la capacidad recaudatoria del Estado" y "el refuerzo de los servicios públicos".

Las entidades han pedido a los partidos políticos valencianos que recojan las propuestas de este manifiesto y "las hagan valer en el ámbito estatal, tanto en el Congreso como en el interno de sus partidos". Además, las reclamaciones se enviarán por carta al presidente de la Generalitat y al ministro de Hacienda, Arcadi España.

UGT: "NO PODEMOS DEJAR PASAR LA OPORTUNIDAD"

El secretario general de UGT PV, Tino Calero, ha defendido: "El gobierno valenciano tiene que sentarse con el Gobierno de España y nos da igual el formato, porque lo importante no es el formato, es el fondo. Lo importante es conseguir un nuevo modelo de financiamiento que corrija esa infrafinanciación crónica". "No podemos dejar pasar esta oportunidad, porque no sabemos si nos encontraremos con otra situación en el futuro", ha agregado.

Sobre la propuesta de Gobierno, ha señalado que, "por supuesto, queremos más" y mejorar el modelo para situar a la Comunitat Valenciana en la media de financiación, pero también una condonación total de la deuda, y ha lamentado que la planteada "no es suficiente". Además, ha señalado que mantienen su reivindicación de un fondo de nivelación transitorio a pesar de que el ministro haya dicho que no es necesario porque pretende que haya un nuevo modelo el 1 de enero. "No sabemos si se aprobará o no se aprobará", ha dicho.

CCOO: EL NO "IRÍA CONTRA LOS INTERESES VALENCIANOS"

Por su parte, la dirigente de CCOO PV, Ana García, ha recordado las palabras del 'president' sobre que quería negociar pero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ha señalado que "ese formato multilateral" resulta "muy complicado para negociar" y que "tenemos una singularidad valenciana y lo normal sería que de forma bilateral se pudiese negociar para que se viese esas aristas que pueda tener el modelo de financiación".

Acudir a un CPFF con una negativa a la reforma propuesta "iría contra los intereses de los valencianos y las valencianas", ha advertido. Llorca "ha dicho en varias ocasiones que por encima de las letras o las siglas de un partido están los intereses de los valencianos y las valencianas. No entenderíamos un no más allá de que evidentemente hay cuestiones que no están en el modelo de forma estructural que sería imprescindible que se negociasen para el interés de los valencianos y las valencianas", ha agregado.

Desde FAMPA, Elisabet García ha subrayado que no se "puede permitir que la gente, dependiendo de donde viva, tenga unos recursos u otros". "Pedimos que la financiación sea igual para todos", ha señalado.

Juan Antonio Caballero, de las asociaciones vecinales, ha lamentado que la Comunitat Valenciana "tiene una singularidad y es ese déficit histórico que nos hace estar, en los ratios de casi todo, por debajo de la media estatal. En educación, en sanidad, en todos los servicios sociales". Así, ha insistido en que "tenemos una oportunidad en estos momentos para reequilibrar esa situación".

COINCIDENCIA DE PROTESTAS

Por otro lado, Tino Calero, preguntado por la coincidencia frente a Les Corts de varias protestas de distintos sectores económicos, sociales y profesionales, ha considerado "evidente que hay un malestar en el conjunto de la sociedad valenciana por la situación de los servicios públicos" y han indicado que "una parte" del mismo está generado "por ese enfrenamiento y, otra parte también, por políticas que está desarrollando el gobierno del PP".

Dicho esto, ha instado al Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca a "escuchar a la calle y la ciudadanía para negociar ese nuevo modelo y también para corregir esas políticas que nosotros entendemos que están perjudicando a esa mayoría social valenciana".

Mientras, Ana García ha asegurado que la sociedad valenciana "está llegando a un nivel de hartazgo en diversas cuestiones" y ejerce "ese derecho democrático que esperemos que nunca nos lo arrebaten más allá de la ley 'mordaza' que hubiéramos preferido que se hubiera derogado porque limita derechos que aparecen en la Constitución".

"Pero hay un hartazgo de la sociedad valenciana en distintos aspectos y eso lo que lanza es un mensaje al Gobierno valenciano para sentarse y para pulir determinadas cuestiones y avances en derechos sociales que necesita la ciudadanía", ha añadido.