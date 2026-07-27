Entra brisa del sureste en el incendio de Vall d'Uixó y se prevé una humedad del 80-90% esta noche

Puntos calientes en la zona del incendio de la Vall d'Uixó - AEMET

CASTELLÓ 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que durante la tarde de este lunes está entrando brisa del sureste "con ganas" en la zona afectada por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), como estaba previsto, y así se mantendrá toda la tarde con rachas de 30 kilómetros por hora.

No es una brisa seca como la de este pasado domingo. La humedad actual está entre el 50 y 60% y la previsión es que siga aumentando hasta la noche, cuando estará en valores de entre el 80 y 90% durante gran parte de la madrugada, que son "condiciones más favorables", explica el organismo estatal en redes sociales.

La última imagen de satélite RGB Fire sigue detectando puntos calientes en la zona del incendio forestal de la Vall d'Uixó, declarado el pasado sábado y activo dos días después. Este fuego arrasa ya una 7.2000 hectáreas, con un perímetro aproximado de 67 kilómetros, y ha obligado a la evacuación de más de 16.000 personas y el confinamiento de unas 65.000 de varias localidades del entorno de la Serra d'Espadà.

Según detalla Aemet, con el giro de viento a brisa del sureste, la columna de humo se expande ahora hacia el interior de Castellón, avanzando hasta Montanejos, aunque sigue afectando con menos intensidad que esta mañana a zonas del litoral sur de la provincia.

En las imágenes de satélite se intuye que a esta hora solo hay humo en el incendio forestal de la Vall d'Uixó sin que se hayan formado pirocúmulos (nube de gran desarrollo vertical que se forma por el calor extremo de incendios). Si continúa entrando la brisa con la intensidad prevista, la formación de pirocúmulos este lunes es menos probable.

INVERSIÓN TÉRMICA

Aemet sí cree probable que se forme una inversión térmica producida por la entrada de la brisa, lo que inhibe los movimientos verticales pero deja confinado el humo en capas bajas. Esto, advierte, puede empeorar la calidad del aire en zonas de expansión del humo del incendio forestal.

Con brisa del sureste, la zona más probable de propagación del humo del fuego de la Vall d'Uixó es todo el valle del Mijares, por donde se está encajonando ahora hasta Montanejos y gran parte de l'Alt Millars.