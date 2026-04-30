Entregan en Les Corts más de 11.000 firmas que piden rebajar el listón electoral y acabar con una "anomalía democrática" - UNIÓN MUNICIPALISTA

VALÈNCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ontinyent (Valencia), Jorge Rodríguez, la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natalia Enguix, y el coordinador general de Unió Municipalista, David García, han entregado este jueves en Les Corts más de 11.000 firmas --por encima de las 10.000 necesarias-- de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para rebajar el listón electoral al 3% y acabar así, han señalado, con esta "anomalía democrática".

En declaraciones a los medios tras este "acto simbólico", Rodríguez ha subrayado la necesidad de trabajar para que el "voto de la ciudadanía tenga su reflejo también en Les Corts" y ha afirmado que para la Unión Municipalista la rebaja del listón electoral es un "objetivo imprescindible para poder tener una mínima posibilidad de llegar" al parlamento valenciano.

Dicho esto, ha insistido en que existe una "auténtica anomalía democrática" solo en la Comunitat Valenciana y "pocos" territorios más que provoca "una infrarepresentación del voto ciudadano". Ante esta situación, ha argumentado que, "más allá del egoísmo en particular, que es lógico y legítimo", detrás de esta iniciativa también está "esa necesidad de mejora de calidad democrática, de luchar contra la desafección ciudadana que muchas veces ve cómo su voto no tiene nunca representación".

En este sentido, se ha mostrado consciente de las "dificultades" de esta iniciativa y de que ahora viene "el momento más complejo, que es el de negociar con el resto de partidos políticos". En cualquier caso, ha garantizado que abordan este escenario "desde la ilusión", aunque ha recalcado que para su formación el proceso hasta este punto ha sido "un reto".

"Que cuatro mindundis, con respeto para nosotros mismos, seamos capaces de manejarnos el territorio, de ir pueblo a pueblo y de alguna manera tener ese contacto directo que pretendíamos con la ciudadanía, para nosotros la mera recogida de firmas ya ha sido un éxito, porque nos ha permitido pisar territorio y conocer realidades que para nosotros son importantes", ha expuesto.

"NO SER GIGANTES CON PIES DE BARRO"

De hecho, ha destacado que desde su partido siempre han hablado de tener "un asentamiento territorial" y de la necesidad de "no ser gigantes con pies de barro, no intentar generar una falsa expectativa, porque o tenemos primero territorio o es imposible llegar a Les Corts", ha reconocido.

Por ello, ha valorado que esta iniciativa les ha permitido tener "esa doble vertiente de poder conocer el territorio y trabajar en una mayor implantación de nuestro proyecto y, al mismo tiempo, promover un debate que, más allá del resultado, para la democracia ya es positivo".

A su juicio, "el hecho de que Les Corts debatan un asunto como la barrera electoral ya es algo positivo, con independencia del resultado, que lógicamente queremos que sea el que pretendemos y por el que estamos trabajando".

Por su parte, Natalia Enguix ha apuntado que la reivindicación de la rebaja del listón electoral ya fue motivo de debate institucional, puesto que el pleno de la Diputació de València ya instó formalmente a la Generalitat a rebajar el umbral electoral al 3%.

En este momento, ha valorado que, con la entrega de las firmas, "estamos más cerca de lograr una democracia real". "Ahora mismo hay ciudadanía que tiene menos valor en función del territorio donde vive", ha lamentado, por lo que ha celebrado que haya "llegado el momento de abrir las instituciones a la pluralidad y poner fin a las reglas que solo benefician a los de siempre".

Mientras, el presidente de la Unión Municipalista, David García, ha remarcado que la reforma de la ley electoral es "una deuda pendiente con la ciudadanía que va en la línea de asegurar que haya una representatividad más acorde a la diversidad de nuestra sociedad, para garantizar el principio consagrado en la Constitución Española del pluralismo político".