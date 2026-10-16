Los equipos médicos del SAMU reaniman a 1.841 pacientes en parada cardíaca durante este año

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU. - TCASTRO - Archivo

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los equipos médicos del SAMU de la Conselleria de Sanidad han reanimado durante este año a 1.841 pacientes en parada cardiorrespiratoria. De ellos, 278 corresponden a la provincia de Castellón, 661 a la de Alicante y 902 a la de Valencia.

Como cada año, con motivo del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV) celebra jornadas en las tres provincias para concienciar sobre la importancia de conocer la técnica de la reanimación cardiopulmonar básica.

En concreto se ha llevado a cabo una jornada en La Pobla de Vallbona y en Elche. El sábado 17, el SESCV participará con este objetivo en la Feria de la Salud de Vilamarxant y el jueves 22 tendrá lugar una jornada de divulgación en la Universidad Jaume I de Castellón, así como el viernes 30 en un colegio de Alicante, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Durante estas jornadas, los profesionales del SESCV forman a la población en general para que sepan cómo identificar cuando se está ante una persona que está en parada cardiorrespiratoria, cómo actuar y cómo realizar la reanimación cardiopulmonar básica o masaje cardiaco.

Además de conocer qué es un desfibrilador externo automatizado (DEA), cómo utilizarlo de forma segura y por qué su aplicación temprana puede resultar decisiva para salvar una vida.

Es importante que la ciudadanía sea consciente de que cualquiera puede salvar una vida con o sin conocimientos de las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, ya que al dar el aviso al 112, se activa el protocolo telefónico mediante el que personal del CICU da indicaciones a quien esté con una persona que esté sufriendo una parada cardiorrespiratoria para que pueda realizarle el masaje cardíaco hasta la llegada de los servicios médicos de emergencia.

Esta actuación inicial es fundamental para la supervivencia, tanto es así que las investigaciones avalan que se puede aumentar las posibilidades de supervivencia en más del 50 por ciento cuando se realiza la reanimación cardiopulmonar básica en los primeros instantes de una parada cardíaca.

Durante este año, los Centros de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han gestionado una media de 24 llamadas al día relativas a paradas cardiorrespiratorias. Precisamente, en el 78% de los casos se ha activado el protocolo telefónico y en el 22% restante no se activó, bien porque no procedía o bien porque el testigo que alertaba ya sabía hacer las maniobras o declinó hacerlas por no sentirse capacitado en ese momento por su estado físico o de ánimo.