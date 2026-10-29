Erika Ede recorre los paisajes de la memoria en Railowsky con la exposición 'For evermore'

Archivo - Erika Ede recorre los paisajes de la memoria en Railowsky con la expsoición 'For evermore' - ERIKA EDE - Archivo

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fotógrafa vasca Erika Ede inaugura en Railowsky, en València, la exposición 'For evermore', que propone "un recorrido internacional con un tema común: el del paisaje como memoria".

De este modo, la muestra invita a pasear por los dioramas del Jardín Botánico de Berlín, las playas familiares de Letonia, tomas amplias del mar y de los bosques o encuentros con los olivos centenarios del Salento, símbolo de permanencia y confluencia cultural en el Mediterráneo.

Según destacan los responsables del espacio cultural, en la paisajística de Ede "hay distintos jardines, desde la naturaleza abierta del mar al que el marco del encuadre da sentido, el jardín artificial de los grandes invernaderos de Europa, acotados por grandes cristaleras y los jardines familiares donde el detalle de los muebles evoca una vida plácida".

Erika Ede, nacida en Bilbao, vive y trabaja actualmente a caballo entre esta ciudad y Berlín. Es licenciada en Historia del Arte y en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y, además, es la fotógrafa permanente y coordinadora del Departamento de Fotografía del Museo Guggenheim de Bilbao desde 1997 y

Desde 1994 ha colaborado con numerosas publicaciones de la prensa europea y norteamericana como Le Fígaro, El Correo, Washington Post, Geo, Elle, Art in America, Kunstforum, etc. así como otras comerciales en Berlín y de arte para museos de Europa y Estados Unidos.