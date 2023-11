Un "error de forma" obliga a retrasar la aprobación del reglamento de funcionamiento del congreso fallero

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un "error de forma" de "fácil solución" ha retrasado la aprobación del reglamento de funcionamiento del IX Congreso Fallero, que debía votarse en la asamblea extraordinaria de presidentas y presidentes de falla celebrada este miércoles, que iniciará los plazos para poner en marcha el cónclave que tiene la misión de reformar el reglamento que rige la fiesta de las Fallas de la ciudad de València.

Se trata, según ha explicado el presidente de Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas, Santiago Ballester, de un problema surgido a raíz de una notificación que han realizado "esta mañana" los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València por un "error de forma" del documento, una situación que, ha insistido el edil, puede "subsanarse en 24 horas".

Concretamente, consiste en una incidencia detectada en el artículo 1 del documento, que establece que, una vez cumplido el proceso de recepción de "preenmiendas" --que podrá presentar "cualquier fallero a nivel individual o sustentadas por un determinado número de firmas, en un plazo de 15 días"--, quedará disuelta la mesa redactora del anteproyecto de reglamento fallero.

"Se tiene que entregar un texto definitivo a una mesa que se ha disuelto", ha cuestionado Ballester, al tiempo que ha apuntado que una vez "subsanado este error" podrá "continuar adelante" el proceso de convocatoria del congreso. "Ese es el motivo por el que no se puede aprobar (...), no tiene nada que ver con que no sirva todo lo que se ha trabajado hasta ahora", ha matizado.

De esta manera, una vez revisado y solucionada esta cuestión, se tendrá que convocar una nueva asamblea extraordinaria de presidentas y presidentes de falla para aprobar el reglamento de funcionamiento del congreso fallero. En caso de no aprobarlo, según la normativa, se devolverá a la mesa de organización, que deberá presentar una nueva propuesta en un plazo inferior a 30 días. Si esta fuera rechazada de nuevo, quedaría disuelta esta mesa y se procedería a la elección de una nueva.

Por su parte, el coordinador de la mesa de organización del congreso, Juan Bosco Miquel, ha afirmado que desde este órgano van a "acatar lo que digan los servicios jurídicos" del consistorio, aunque ha cuestionado que, "si en su día recibimos el 'ok' al trabajo que habíamos realizado y que se ajustaba a las normas municipales", cómo es posible que "en 48 horas se haya cambiado" de opinión.

"No he recibido absolutamente nada", ha recalcado en relación a este informe del área jurídica del Ayuntamiento, a la vez que ha mostrado su "disgusto" por "las formas" en las que se ha producido y comunicado esta situación. "Nos dejan mal a nosotros. Somos una mesa que ha trabajado sin parar durante cuatro meses, para que de la noche a la mañana en 24 horas primero digan que sí y luego que no", ha lamentado.

"ZANCADILLAS" PARA QUE "NO SALIERA ADELANTE"

Al margen de ello, el responsable de la mesa de organización ha aprovechado para denunciar las continuas "zancadillas" que han sufrido desde que el pasado mes de febrero presentaran la propuesta de funcionamiento del congreso "en tiempo y forma", con el propósito de que la misma "no saliera adelante". "Nosotros, que hemos trabajado por y para las Fallas, hemos tenido que pelear con concejales y asesores, para que el único respaldo haya sido recibir bofetadas de la gente", ha manifestado.

Tras ello, Ballester ha asegurado que estas indicaciones se han recibido "esta mañana" y ha avanzado que "mañana mismo" las dos mesas del congreso fallero --la de organización y la de redacción del anteproyecto de reglamento-- dispondrán del escrito. "Más allá, no sé por qué las anteriores secretarías generales --de JCF-- no enviaron todo esto a los servicios jurídicos", ha apuntado.

Por su lado, uno de los integrantes de la mesa de redacción del anteproyecto de reglamento fallero ha tomado la palabra para subrayar que ninguno de los 25 componentes de la misma "tiene nada en absoluto contra la otra mesa" y ha detallado que simplemente detectaron "una cosa que no nos parecía correcta", por lo que redactaron una carta y contactaron con la secretaría general de la JCF.

"Si en algún momento alguien de la otra mesa piensa que hemos intentado ponerles la zancadilla, no es así, en absoluto. Queremos hacerlo lo mejor posible", ha expresado, tras indicar que detectaron "un defecto de forma" en el artículo 1 del reglamento de funcionamiento del congreso. "Estamos abiertos a consultas que se quieran hacer", ha apuntado.

Sobre la cuestión de las enmiendas, ha asegurado que desde la mesa están "encantados" de que pueda participar cualquier fallero, pero ha advertido de que en caso de ser así "vamos a recibir un montón" de peticiones, por lo que "en 30 días no se van a contestar todas". "Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo", ha agregado, a la vez que ha defendido que no van "en contra de nadie, y mucho menos de las Fallas".