El Escalante culmina su 40 temporada con 27.800 espectadores y 241 funciones

Teatro Escalante - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Escalante de València ha puesto punto final a la temporada 2025-2026, una edición en la que ha conmemorado sus 40 años de historia como uno de los "principales referentes de las artes escénicas para la infancia y la juventud", que este año ha acercado el teatro a un total de 27.800 espectadores, un 13,45 por ciento más, y ha ofrecido 241 funciones entre septiembre y junio.

El broche de oro a este curso lo ha puesto el estreno de la producción propia 'L'Escalante 40 anys i méees', de Teatre de l'Abast, con dirección de Xavier Puchades. La propuesta, que combina teatro, danza, música en directo y títeres, ha invitado al público a realizar un recorrido por el universo creativo del proyecto, según ha informado la Diputación de Valencia en un comunicado.

Así, durante esta última temporada, el Escalante ha acogido a un total de 27.800 espectadores, de los cuales 16.115 corresponden al público familiar y 11.685 al escolar, procedente de 264 centros educativos de toda la provincia de Valencia. En total, entre septiembre y junio se han llevado a cabo 241 funciones, 148 dirigidas al público escolar y 93 al familiar, incluidas las representaciones del programa 'Escalante en gira'.

La diputada de Teatros de la corporación provincial, Rocío Gil, ha destacado que las cifras de esta temporada "confirman que el Escalante continúa creciendo y consolidándose como un espacio de referencia para las artes escénicas destinadas a la infancia y la juventud".

Durante esta temporada, se ha registrado un incremento del 13,45% en el número total de espectadores, teniendo en cuenta todos los públicos. Sobre esto, la responsable de Teatros ha apuntado que "es el resultado de una programación de calidad que conecta con el público y responde a sus inquietudes"

En cuanto a la ocupación, la temporada ha logrado una media superior al 82%, y un 92% en las funciones familiares. En concreto, la ocupación familiar aumenta un 8% respecto a la temporada 2024-2025, un 9% en comparación con la 2023-2024 y hasta un 11% respecto a la 2022-2023.

"Estos resultados son una muestra más de la confianza que las familias depositan en el Escalante y del papel que ejerce como espacio de encuentro cultural y educativo", ha apuntado, y ha añadido que todo ello "nos anima a seguir trabajando para ofrecer, temporada tras temporada, una programación de calidad, diversa y capaz de conectar con nuevos públicos", ha indicado.

ACENTO VALENCIANO

La temporada 2025-2026 ha ofrecido una programación "viva y variada", con una "firme apuesta" por la creación y el talento local. Un total de 40 compañías, la mitad de ellas valencianas, se han subido al escenario del Escalante, donde han reafirmado el impulso al sector escénico del territorio.

Para la responsable, "apoyar a nuestros profesionales es también garantizar una oferta cultural de calidad y contribuir al desarrollo de las artes escénicas valencianas".

Otro de los ejes de la temporada ha sido el impulso a la producción propia. A lo largo del curso, el Escalante ha estrenado cinco espectáculos: 'L'aneguet lleig', producida por Albena Teatre; 'Tot eixirà malament (i serà perfecte)', junto a Infinito Teatro; 'Magatzem de somnis', con Vudú Teatre; 'El pati', producida con Pérez&Disla, y 'L'Escalante 40 anys i méees', el montaje creado para conmemorar las cuatro décadas de trayectoria del teatro.

Asimismo, se han realizado un total de ocho estrenos absolutos. Además de 'Tot eixirà malament (i serà perfecte)', 'Magatzem de somnis' y 'El pati', se han estrenado las producciones 'Abocador', de Bramant Teatre; 'El pes de l'aigua', de La Figuera Infinita; 'Dominare', de Cia. Maduixa; 'La rata Marieta', de L'Horta Teatre y 'Flipa Fest: Dies de màgia a L'Escalante', de Nacho Diago.

Por otro lado, el proyecto 'Escalante en gira', impulsado por la Diputació, ha vuelto a acercar las producciones del Escalante a diferentes municipios de la provincia. Localidades como Picassent, Silla, Aldaia, el Genovés, l'Olleria, Puçol o Benigànim han incorporado en su programación espectáculos como 'Princeses, cavallers i dracs. El dia que deixàrem de ser xiquets', producida por el Escalante junto a Bramant Teatre; 'Boira', con Maquinant Teatre; y 'Días de nocilla', de Nacho Diago.

RECONOCIMIENTOS

La conmemoración del 40 aniversario también ha venido acompañada de dos "importantes" reconocimientos: el premio Entidad de la Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques (Avetid), por sus cuatro décadas de trayectoria al servicio de las artes escénicas, y el Premi de la Crítica de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), en reconocimiento a su tarea de promoción del valenciano entre la infancia y la juventud a través del teatro.

Más allá de la programación escénica, el centro ha desarrollado talleres en distintos centros educativos para "acercar las artes escénicas al alumnado y favorecer una experiencia teatral más enriquecedora".

Asimismo, ha puesto en marcha por primera vez el proyecto 'Escalante Obert', una sesión adaptada del espectáculo 'Objetuarium' dirigida a personas con discapacidad intelectual, problemas de salud mental o movilidad reducida.

A esta labor se suma la clausura del curso 2025-2026 de la Escola de L'Escalante, que ha reunido a 117 alumnos entre sus diferentes grupos y los cinco seminarios para profesionales, impartidos por destacados nombres de las artes escénicas como Carles Alberola, María José Peris, Carlos Amador, Merce Tienda y Pérez&Disla.