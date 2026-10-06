El Escalante recupera el musical 'Tot eixirà malament (i serà perfecte)' sobre el valor de ser uno mismo

El Escalante recupera el musical ‘Tot eixirà malament (i serà perfecte)’, una historia sobre el valor de ser uno mismo - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Escalante, proyecto teatral de la Diputació de València, recupera este mes su producción propia 'Tot eixirà malament (i serà perfecte)', un musical de Infinito Teatro dirigido a público a partir de 12 años que celebra la amistad, la autenticidad y la valentía de ser uno mismo.

La propuesta, estrenada la pasada temporada, se podrá ver nuevo en el Centre Cultural Nau 3 Ribes los días 17 de octubre (19 horas), 18 de octubre (18 horas), 24 de octubre (19 horas) y 25 de octubre (18 horas). Además, contará con una amplia programación de funciones escolares durante octubre, con pases los días 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30.

'Tot eixirà malament (i serà perfecte)' plasma sobre el escenario las historias de cinco adolescentes que, atrapados entre la presión de los estudios, las expectativas familiares y sus propios conflictos, llegan a una clase de teatro sin ganas ni ilusión. Allí se encuentran con un profesor excéntrico y con una situación que comienza como un desastre anunciado. Sin embargo, el aula de teatro se transforma poco a poco en un espacio en el que los jóvenes pueden descubrirse, romper sus máscaras y dar voz a aquello que nunca se atreverían a decir.

El musical se convierte en un canto a la amistad, a la superación y al poder sanador de la escena. La dirección y autoría corren a cargo de Víctor Lucas y Mamen Mengó, con composición y dirección musical de Víctor Lucas. El elenco está integrado por Paco Ivañez, Alba Vela, Ovidi Calderón, Yeray Varo, Lara Gallo, Diego Monzón y Neus Alborch.

"Después de la buena acogida que tuvo durante la pasada temporada, desde el Escalante hemos querido volver a llevar esta producción propia a los escenarios para que más jóvenes espectadores puedan disfrutar de una propuesta que habla directamente de sus inquietudes, sus miedos y sus sueños", expresa la diputada de Teatros, Rocío Gil.

'UNA COSA LLEUGERA'

La programación de octubre del Escalante se completa con 'Una cosa lleugera', una propuesta de teatro visual para público familiar de Taller Placer que se representará en La Mutant Espai d'Arts Vives los días 21 y 22 de octubre, con funciones reservadas exclusivamente al público escolar.

Esta pieza está protagonizada por tres intérpretes y cuenta con un invitado muy especial: el aire. La escena se transforma en un universo con esculturas de aire, formas abstractas y criaturas de colores que aparecen, se hinchan, se encogen y quedan suspendidas por una simple corriente de aire. A medida que avanza el espectáculo, el patio de butacas se convierte en un espacio de juego.

La propuesta está dirigida por Paula Miralles y Vicente Arlandis, quienes también forman parte del elenco junto a Inés Muñoz. Con el impulso del Institut Valencià de Cultura (IVC) y el Ayuntamiento de València, es una versión para público familiar de la obra 'Cos gojós s'eleva lleuger'.

Las reservas escolares y las entradas para las funciones familiares del Escalante se pueden adquirir a través de la web del teatro y en taquilla antes de cada representación.