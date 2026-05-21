El Escalante repasa sus 40 años con un espectáculo en el Principal creado desde los recuerdos y emociones de su público

40 Aniversario Escalante - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Escalante conmemora sus cuatro décadas de trayectoria con el estreno de 'Escalante 40 anys i méees', una propuesta escénica producida por Teatre de l'Abast que combina teatro, danza, música en directo y títeres que sumerge al público en el universo creativo del proyecto teatral de la Diputació de València.

La nueva propuesta parte de una labor de investigación de la memoria de todas las personas que, con diferentes edades y a lo largo de estas cuatro décadas, han nacido y crecido junto al Escalante, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

La obra, en el Principal de València del 20 de mayo al 13 de junio, nace de una extensa investigación sobre la memoria de todas aquellas personas que, a lo largo de 40 años, "han descubierto el teatro de la mano del Escalante", según ha detallado la diputada delegada de Teatros, Rocío Gil.

La propuesta parte de un "valioso archivo" compuesto por fotografías, audiovisuales, dibujos escolares, maquetas, escenografías, músicas, textos dramáticos, coreografías, títeres y vestuario que han dado forma a más de 60 producciones del Escalante creadas por sus profesionales durante estas cuatro décadas.

'Escalante 40 anys i méees', con el objetivo de utilizar este legado como motor creativo para imaginar el futuro de las artes escénicas y del propio proyecto teatral, incorpora una "dimensión participativa" y abre un "archivo de memoria viva y oral" en el que cualquier persona puede compartir el recuerdo de su primera experiencia teatral o su vínculo más íntimo con él. Parte de estos testimonios formarán parte del espectáculo y también quedarán recogidos en la web del Escalante como "patrimonio colectivo compartido".

La propuesta recupera además materiales relacionados con el trabajo pedagógico y de mediación que el Escalante ha desarrollado desde sus inicios, como los cuadernos didácticos dirigidos a alumnado de las escuelas y profesorado o los dibujos y redacciones realizados por los niños tras descubrir el teatro por primera vez.

Asimismo, el público podrá consultar una nueva publicación dedicada a los últimos diez años de trayectoria del Escalante, que da continuidad a los volúmenes editados anteriormente con motivo de los aniversarios de los 10, 25 y 30 años.

EXPERIENCIA "INMERSIVA"

Con dirección y dramaturgia de Xavier Puchades y producción de Teatre de l'Abast, 'Escalante 40 anys i méees' se presenta como una "experiencia inmersiva" que recorrerá diferentes espacios del Teatro Principal como el vestíbulo, los pasillos y palcos, el escenario y la platea.

Durante el recorrido, el público será guiado por Rosanna Espinós, Débora Esteve, Lula Márquez y una invitada sorpresa, quienes compartirán con los asistentes historias, músicas, recuerdos y fragmentos escénicos vinculados a la historia del Escalante.

El espectáculo reúne a destacados profesionales de distintas disciplinas artísticas. Isabel Latorre firma los arreglos musicales a partir de diversos temas de las producciones del Escalante, e interpretará música en directo junto a Marta Burgos, Jaume del Corral y Débora Esteve. En el apartado de títeres, Jaume Policarpo y Ruth Atienza revivirán un fragmento de 'Alícia', producción de Bambalina Teatre Practicable para el Escalante.

La danza corre a cargo de Kiko López, con interpretaciones de baile de Aina Gimeno, Lorena Martínez y Lula Márquez. El equipo artístico se completa con las intérpretes infantiles Ada Cucó y Maia Bazán; David Orrico y Miranda Fernández en escenografía e iluminación; Manuel Maestro como regidor; Joan Miquel Reig en vestuario; Rafa Piqueras en audiovisual; Assad Kassab en diseño gráfico; Esther Pedrós en documentación y archivo; y Maribel Bayona en mediación y archivo sonoro.

Xavier Puchades ha destacado que, para desarrollar la puesta en escena "nos hemos centrado, sobre todo, en las producciones del Escalante, desde la primera a la última, ya que, en la propia experiencia teatral, como creadores y espectadores, es donde se genera la memoria y los recuerdos".

Así, además de las imágenes que se han preservado, tanto fotográficas como audiovisuales, "el nuevo proyecto se ha trasladado hasta al nacimiento de estas producciones, a las personas que las han hecho posibles, mostrando cómo nace el vestuario o la escenografía, releyendo las músicas, los títeres y las coreografías, acercándonos a los momentos íntimos de los ensayos, de las fotos de grupo, del equipo técnico, pero también del alumnado y el profesorado de la escuela y de los actuales seminarios".

El espectáculo se presenta como "un homenaje a los espectadores y espectadoras del Escalante, de todos los tiempos y de todas las edades, mediante una especie de viaje inmersivo guiado por unas guías-espectadoras que comparten con los visitantes su memoria y su amor por el Escalante, un proyecto prácticamente único en España del cual nos tenemos que sentir orgullosos".