El Escalante reubica 'El Llibre de la selva' y 'Un Nadal de circ' por el cierre del Teatro Principal

El Escalante reprograma las obras 'El Llibre de la selva' y 'Un Nadal de circ' por el cierre del Principal - REMITIDA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València reprograma las dos obras de la oferta del Escalante afectadas por el cierre del Teatro Principal, en coordinación con las compañías artísticas implicadas. En primer lugar, 'El Llibre de la selva' de la compañía Yapadú Artística, se reubicará en el Teatre Martín i Soler de Les Arts en el mes de diciembre.

Por lo que respecta a la programación navideña 'Un Nadal de circ amb l'Escalante', de La Fam Produccions, se desplazará el próximo período navideño hasta los Jardines de Viveros de la ciudad de València. Esta reprogramación "transformará este espectáculo de circo en una experiencia navideña inmersiva para los más pequeños y sus familias", señala la corporación provincial en un comunicado.

El resto de la oferta cultural de la 41ª temporada se mantiene tal y como estaba prevista, celebrándose en diversos espacios culturales como los jardines del IVAF, Ribes Espai Cultural, La Mutant, el Centre Cultural La Nau y Teatre El Musical.

El Escalante se ha puesto en contacto "con todos los centros escolares afectados, poniéndose a su disposición para resolver y atender cualquier inconveniente producido a raíz del cambio de fechas", subraya la institución provincial.

Asimismo, se procederá a reintegrar el importe de las entradas a aquellas personas que hayan adquirido pases para 'El Llibre de la selva' este fin de semana. Próximamente se comunicarán los horarios de las funciones reprogramadas.