Escena Erasmus plantea una "reconciliación catártica" con la historia y la intimidad en la obra 'Conquestes'

'Conquestes' Es El Título Del Nuevo Espectáculo De Escena Erasmus UV. - REMITIDA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

'Conquestes' es el título del nuevo espectáculo de Escena Erasmus UV, una propuesta escénica que "aborda las heridas históricas y contemporáneas desde una perspectiva humana y reparadora".

La obra, que girará por 15 localidades valencianas, debutará en la Sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València los días 6, 7 y 8 de mayo (19 horas).

En este decimoséptimo montaje de Escena Erasmus UV, la agrupación plantea una reflexión escénica sobre la idea de conquista, entendida no solo como un hecho histórico, sino también como una realidad presente que atraviesa la memoria, la identidad y las relaciones humanas. La obra aborda cuestiones como las conquistas sociales, personales y políticas, así como los procesos de resistencia, reconciliación y renuncia que estas implican.

Con dramaturgia coordinada por Guadalupe Sáez y dirección de Josep Valero, el montaje ha sido creado colectivamente por un equipo de autoras y autores integrado por Guadalupe Sáez, Aarón Sánchez, Patricia Michele Cabrera, Mariana Hartasánchez, Jacobo Pallarés, Emma Cases y Maria Andrés. La obra será interpretada por un elenco formado por once estudiantes Erasmus y valencianos: Guillem Borrego, Luz del Alba Cardillo, Emma Cases, Giulia Linzalata, Arina Firstova, Doucia López-Pueyo, Julia Moreno, Sergio Muñoz, Linda Revenko, Sofia Simonetto e Inés Sola.

La propuesta escénica, presentada este martes en rueda de prensa, parte de la idea de la reparación como eje central: no se trata de borrar el pasado, sino de escucharlo y generar espacios de comprensión. A través de esta mirada, 'Conquestes' invita a repensar episodios históricos y conflictos actuales, al tiempo que pone el foco en las conquistas íntimas y cotidianas que definen la experiencia humana.

En palabras del director del espectáculo, Josep Valero, "'Conquestes' nace de la necesidad de mirar críticamente el momento actual, un tiempo en el que se revisan los vínculos históricos con América y se reivindica el legado de los pueblos originarios precoloniales, pero también un contexto donde los discursos extremos dificultan las posibilidades de reconciliación y de construcción colectiva".

"Queremos plantear una reconciliación catártica con todas las conquistas que atraviesan nuestra vida cotidiana: las históricas y políticas, pero también las más íntimas y personales", añade.

En este sentido, la dirección del proyecto ha considerado oportuno incorporar a las dramaturgas latinoamericanas Patricia Michele Cabrera y Mariana Hartasánchez al proceso de creación de 'Conquestes' con la voluntad de enriquecer el relato desde miradas diversas y establecer nuevos vínculos culturales y artísticos. "Su participación aporta una visión más próxima y plural a la memoria de los pueblos originarios y a los procesos históricos de conquista, contribuyendo así a ampliar la perspectiva del espectáculo y a generar un diálogo más honesto", matiza el director.

'Conquestes' es una producción de la Universitat de València con la gestión de la Fundació General UV y el apoyo del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) y del Área de Cultura de la Diputación de València, y ha sido presentada por el vicerrector de Cultura, Deportes y Vinculación Social de la Universitat de València, Albert Moncusí; el director general del IVAJ, Vicente Ripoll; el diputado delegado de Cultura, Francisco Teruel; y el director del proyecto Escena Erasmus UV y director de la obra, Josep Valero.

Por su parte, el nuevo vicerrector de Cultura de la Universitat, Albert Moncusí, ha aseverado que la institución académica es "un punto de encuentro que se genera de formas muy diferentes; también desde las artes escénicas y Escena Erasmus, un proyecto que no solo aporta la experiencia de movilidad a los jóvenes, también les da una vivencia artística y ciudadana, situándolos en el centro del proceso formativo y, en definitiva, en protagonistas activos de la vida cultural".

Igualmente, Moncusí ha subrayado la vocación "humanista, espíritu crítico y, al mismo tiempo, particular y universal de Escena Erasmus que, además, refuerza el compromiso de la Universitat de València con la proyección internacional, la dimensión territorial y su vínculo con la cultura, la sociedad y Europa".

El acto ha contado con la presencia del gerente de la Fundació General de la Universitat de València, Cristóbal Suria; representantes municipales de algunas de las localidades donde girará el espectáculo; del equipo creativo y actoral de Escena Erasmus UV, así como de antiguos actores y actrices del proyecto.

Tras su estreno en el Centre Cultural La Nau, el espectáculo iniciará una gira por diferentes municipios de la Comunitat Valenciana entre el 14 de mayo y el 5 de julio, dentro de los programas de la Diputación de València, el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) y la Universitat de València.

La Gira 2026 del Área de Cultura de la Diputación de València llegará a ocho municipios de la provincia, ofreciendo una jornada completa que culmina con el espectáculo teatral y un coloquio abierto con el público. Este formato promueve la participación ciudadana, el espíritu crítico y el valor de la cultura como herramienta de desarrollo local.

En este sentido, el diputado Francisco Teruel, ha elogiado a Escena Erasmus como proyecto teatral "totalmente consolidado, de gran calidad y fuerza", remarcando la voluntad de la Diputación de acompañar y apoyar "siempre" este tipo de propuestas escénicas para acercar "la cultura a los pueblos de València".

Paralelamente, la Gira Carnet Jove 2026 del IVAJ recorrerá cuatro municipios de las comarcas de Castellón y Alicante con funciones para institutos de educación secundaria además de las dirigidas al público general. Este programa apuesta por valores como la solidaridad, la tolerancia, la creatividad y la paz, dando voz a una juventud comprometida y activa.

Para el director general, Vicente Ripoll, "Escena Erasmus, además de favorecer que los jóvenes participantes adquieran múltiples competencias y conocimientos a través de las artes escénicas y el conjunto de actividades que rodean el programa, es importante para que los jóvenes de los municipios donde se representa 'Conquistas', gracias al Carnet Jove IVAJ, conozcan de primera mano esta actividad europea, intercultural y de gran relevancia".

Además, la Universitat de València llevará el espectáculo a Gandia y Ontinyent dentro de su programa UVSocietat, que permite presentar el montaje en los grandes teatros Serrano y Echegaray.

Escena Erasmus UV es, en definitiva, una ventana abierta a Europa y una oportunidad para que los pueblos se conecten con una cultura viva, joven y transformadora.