Escif lamenta que se vaya a "silenciar" su mural contra la explotación infantil en València

Imagen del post difundido por Escif en sus redes sociales - ESCIF INSTAGRAM

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El artista urbano Escif ha criticado que se vaya a "silenciar" su mural 'Fashion Victims', que desde hace cuatro años luces en el Pasaje Doctor Serra de la ciudad de València, al tiempo que apela a la acción a las instituciones que pueden mantener la obra y evitar que se borre: la Diputación de Valencia, la Conselleria de Cultura y el Ayuntamiento de València.

En un post en redes sociales, el creador lamenta que "quieren borrar el mural de 'Fashion Victims', que pintó "en enero de 2022 en el Pasaje Dr. Serra de València, frente a Primark".

"Lo hice en el marco de un documental maravilloso sobre el Equipo Crónica producido por @estrelaaudiovisual. Se quedó. Cuatro años después se ha convertido en parte del paisaje de la ciudad. Ha recibido premios. Ha salido en prensa de medio mundo. Miles de personas lo han visto, lo han fotografiado, lo han compartido. Ahora la Diputació de València quiere borrarlo. La misma Diputació que copatrocinó el premio con el que fue reconocido", expone.

"Lo más absurdo es que la pared donde está pintado va a ser demolida igualmente dentro de un tiempo", dice Escif, que reprocha que van a "silenciar el mural para dejar una pared en blanco que van a tirar".

El autor agrega que desde febrero de 2024, la Conselleria de Cultura "tiene sobre la mesa una petición para salvar esta obra" y "llevan más de dos años sin contestar".

"Ni sí. Ni no. Solo silencio. Y ese silencio es lo que justifica el borrado", abunda el artista, que anima a sus seguidores a compartir este mensaje y etiquetar en comentarios "a quienes pueden decidir mantenerla: la Diputación de Valencia, la Conselleria de Cultura y el Ayuntamiento de València".