Esclarecen una estafa por suplantar un correo corporativo para desviar la nómina y el finiquito de un empleado

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VALÈNCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado e investigado al presunto responsable de una estafa informática cometida contra una empresa de la provincia de Valencia mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), una técnica de fraude basada en la suplantación de cuentas de correo electrónico corporativas.

Todo comenzó cuando la compañía afectada detectó una transferencia fraudulenta vinculada al abono de la nómina y el finiquito de un trabajador, tras lo que presentó la correspondiente denuncia telemática, informa el instituto armado.

Los agentes especializados constataron de inmediato que los hechos encajaban con este tipo de fraude. El ciberdelincuente había registrado una dirección de correo prácticamente idéntica a la del empleado, con una única letra alterada, casi imperceptible a simple vista. Desde esa cuenta falsa remitió un mensaje al departamento de recursos humanos comunicando un cambio de cuenta bancaria y solicitando que tanto una nómina pendiente de cobro como el finiquito se ingresaran en el nuevo número facilitado.

La coincidencia entre la petición y la reciente extinción de la relación laboral del trabajador reforzó la credibilidad del engaño. Convencida de la autenticidad de la solicitud y de la documentación aportada, la empresa modificó los datos bancarios y ordenó la transferencia de ambos importes a la cuenta fraudulenta indicada por el estafador. El fraude salió a la luz días más tarde, cuando el propio trabajador, al no recibir el ingreso, se puso en contacto con la empresa.

Al cotejar la información, ambas partes descubrieron que el correo desde el que se había solicitado el cambio de cuenta no pertenecía al empleado, sino a un dominio fraudulento casi indistinguible del original. Una vez recibida la denuncia, el Equipo @ de la CiberComandancia inició las diligencias y solicitó de forma inmediata el bloqueo de la transferencia.

El análisis de la trazabilidad del dinero, unido al estudio de la cuenta receptora y su contraste con las bases de datos policiales, permitió identificar plenamente al beneficiario de los fondos. La investigación ha concluido con el esclarecimiento de dos delitos, uno de estafa informática y otro de blanqueo de capitales, y las diligencias han pasado a disposición de la autoridad judicial de Torrevieja (Alicante).

CONSEJOS

Este tipo de fraude ocasiona un doble perjuicio a los afectados: además de la pérdida económica derivada del pago desviado fraudulentamente, la compañía sigue obligada a abonar el importe de la nómina y del finiquito al trabajador, y este a su vez ve como se retrasa indebidamente el cobro de sus servicios prestados.

La Guardia Civil recomienda adoptar estas medidas para evitar ser víctima de este tipo de estafa: verificar siempre por una segunda vía de comunicación cualquier cambio de número de cuenta bancaria (llamada a un teléfono conocido o contacto presencial); desconfiar de los correos que apelen a la urgencia, la confidencialidad o la presión temporal; revisar con detenimiento la dirección del remitente, incluso cuando el mensaje parezca legítimo; establecer protocolos internos de verificación antes de autorizar pagos o transferencias; formar y concienciar al personal sobre ciberseguridad y fraudes digitales.

A través de la sede electrónica del instituto armado y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos, daños y hurtos, sustracción de vehículos o en su interior y pérdida o localización de documentación.