Escola estudia acciones judiciales contra Educación para "vulnerar el derecho a estudiar en valenciano"

Archivo - Una persona durante una manifestación convocada por la Plataforma per l'Ensenyament. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Escola Valenciana ha anunciado que estudiará, "caso por caso", la posibilidad de emprender acciones judiciales contra la Conselleria de Educación por la "vulneración de los derechos lingüísticos al alumnado en el proceso de admisión".

La entidad ha trasladado a su servicio jurídico las reclamaciones recibidas por familias de diferentes centros educativos que "no han visto respetada la suya elige" al proceso de admisión y configuración de lengua base para el próximo curso 2026-2027.

Desde la Comisión de Educación de la entidad cívica aseguran que las reclamaciones recibidas "ponen de manifiesto un patrón que se repite": "Hay muchas familias que, a pesar de haber elegido valenciano como lengua base, no han podido escolarizar sus hijas e hijos en esta lengua".

Según relatan en un comunicado, los motivos más habituales se encuentran en las pocas plazas de unidades en valenciano "a pesar de haber una demanda suficiente o, incluso, mayoritaria": "Hay una configuración de grupos que no responde al deseo de las familias, asignando al alumnado a lengua baso castellano. Además, tenemos que sumar una grave falta de transparencia en cuanto a los datos para configurar las unidades, y la ausencia de respuesta efectiva por parte de la Administración a las reclamaciones presentadas".

Para la presidenta de Escola Valenciana, Rosanna Martínez Ferrándiz, esto es síntoma del "desprecio de las instituciones a nuestra lengua": "El Consel tiene clara su política respecto al valenciano: minimizarlo y hacerlo desaparecer. Vulneraciones como estas demuestran la intencionalidad real de sus políticas educativas".

El servicio jurídico de Escola está analizando individualmente todas las reclamaciones para determinar qué casos presentan una vulneración de los derechos lingüísticos fundamentada para poder ser denunciados ante los tribunales.

"NO SON HECHOS AISLADOS"

A su parecer, estas situaciones "no son hechos aislados" y "se tiene que actuar": "La mal llamada Ley de Libertad Educativa, lejos de proporcionar libertad, genera inseguridad jurídica, desprotección a las familias y una reducción efectiva de la oferta educativa en valenciano", asevera Martínez.

"Continuaremos pidiendo la derogación de esta norma y, mientras no se produzca, utilizaremos todas las vías a nuestro alcance para defender los derechos del alumnado y las familias", señala.

La entidad reclama que "cualquier alumno o alumna pueda acceder en una educación de calidad en valenciano, tal como han escogido sus familias, y que la Administración cumpla con su obligación de garantizar este derecho de manera efectiva".

Finalmente, Escola Valenciana subraya que continuará ofreciendo "asesoramiento jurídico a las familias afectadas" e impulsará "todas las actuaciones necesarias porque el derecho a estudiar en valenciano dejo de ser una expectativa y se convierta en una realidad garantizada por la Administración educativa", aclaran desde la Comisión. "El valenciano al sistema educativo es un pilar indispensable en una educación de calidad e inclusiva", sentencia Martínez.