Escola presenta les Trobades 2025 para "situar aprecio y rebeldía en el centro de la acción política por el valenciano"

Escola Valenciana ha presentado les Trobades 2025, las fiestas de "aprecio por la lengua" que la entidad promueve desde 1986 por medio de las coordinadoras comarcales, a fin de "reivindicar la escuela pública, de calidad y en valenciano". Bajo el lema 'En valencià, lliures i amb orgull', este año 18 municipios acogerán 21 citas --entre el 21 de marzo y el 31 de mayo-- para "situar el aprecio y la rebeldía en el centro de la acción política por el valenciano ante el contexto de gran hostilidad política y social hacia la lengua, con un modelo de educación reaccionario, conservador y discriminatorio que menoscaba el aprendizaje del valenciano y, por lo tanto, su uso social".

En estos términos se ha manifestado la presidenta de Escola Valenciana, Alexandra Usó, durante el acto de presentación del evento celebrado este viernes en la Facultad de Magisterio de la Universitat de València (UV), según ha indicado la entidad en un comunicado.

En la presentación también han participado la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua , Verònica Cantó; el director del Servicio de Lenguas y Política Lingüística, Manel Perucho; el ilustrador y autor del cartel de este año, Natxo Sarvatxo, y el coordinador del proyecto Pelota en les Trobades de Escola Valenciana, Sebastià Giner.

Igualmente, el espacio ha acogido a activistas por la lengua, autoridades de los municipios acogedores y representantes de colectivos sociales, culturales, políticas y sindicales, para acudir a la primera lectura pública del manifiesto y a la actuación en directo del grupo Bèrnia, autoras de la canción oficial de les Trobades 2025.

Usó ha afirmado que les Trobades d'Escola Valenciana "representan un eje vertebrador mediante el que las comunidades educativas, en relación con colectivos, instituciones y otros agentes políticos, sociales, culturales, económicos y deportivos, crean espacios de aprecio, trabajo, defensa y goce de la lengua y la cultura".

"Son elementos de normalización y de convivencia potentísimos, que cohesionan y dinamizan las comunidades, a la vez que hacen pueblo comarca a comarca", ha resaltado, al tiempo que ha agregado que, "con la escuela como centro, estas fiestas por la lengua expresan la memoria de la lucha histórica, todavía vigente, de centros, profesorado, alumnado y familias por la enseñanza pública, de calidad y en valenciano".

A su juicio, "este año, con la ley educativa de PP y VOX y la consulta sobre la lengua base de la enseñanza, se movilizará a las comarcas para defender el derecho del alumnado a aprender en valenciano y un modelo de educación plurilingüe e intercultural que aporte beneficios y oportunidades".

"HERRAMIENTA DE HERMANAMIENTO"

Escola Valenciana ha hecho público el manifiesto 'En valencià, lliures i amb orgull', que recoge la acción política de les Trobades 2025 "para que sean, un año más, una herramienta de hermanamiento, no de imposición; de encuentro, no de enfrentamiento; de enriquecimiento, no de aniquilación de nuestra lengua, nuestra cultura y de todo aquello que nos cohesiona como pueblo", ha leído el vicepresidente de Escola Valenciana, Pablo Montaner i Brotons.

El texto incluye referencias en la gestión de la dana y a la ley educativa: "Quién nos gobierna no tuvo ninguna prisa para protegernos ni de gestionar la recuperación de tantos pueblos y de tantas familias, pero, aun así, sí que se han apresurado a acelerar la votación de las familias sobre la elige de la lengua base de la enseñanza del alumnado en los centros educativos".

En este sentido, el manifiesto "representa el llamamiento de familias porque nuestras hijas e hijos no se encuentran caminos cerrados, horizontes oscuros y dificultades añadidas, y que conozcan en igualdad de condiciones el valenciano y el castellano, además de reivindicarse libres y orgullosas para decidir como queremos ser, como queremos vivir y como queremos aprender".

Los municipios que acogerán les Trobades 2025 de Escola Valenciana son Picassent, l'Horta Sur (21 de marzo y 10 de mayo); El Campello y Alicante, l'Alacantí (28 y 30 de marzo); Aielo de Malferit, la Vall d'Albaida (4 y 5 de abril); Algueña, les Valls del Vinalopó, y Algímia d'Alfara, el Camp de Morvedre (5 de abril); Fortaleny, la Ribera (6 de abril); Albuixech, l'Horta Norte (6 y 10 de abril); *Benifaraig, València (13 de abril); Guardamar, el Baix Segura y el Baix Vinalopó (11 de mayo); Bètera y Serra, el Camp de Túria (16 y 24 de mayo); Xàtiva, La Costera (17 de mayo); El Ràfol d'Almúnia, la Marina Alta; Benimantell, la Marina Baixa (24 de mayo); Betxí, la Plana Alta, la Plana Baixa y l'Alcalatén (25 de mayo); y Facheca, l'Alcoià-Condado; y Gandia, la Safor- Valldigna (31 de mayo).

Les Trobades 2025 tienen el apoyo de la Universitat de València, la Universidad de Alicante, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I, la Universidad Miguel Hernández, la Fundación Hoja, la Cátedra de Pelota Valenciana, Aproop, Edicions Bromera, Abacus, Ofideco, Pro21 Cultural, Editorial Aula, Camping Laguar, l'Horta Teatro, Caja Popular y Unión Alcoyana.