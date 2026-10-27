La Escuela de Arte y Diseño de Orihuela repasa cinco décadas de formación por su medio siglo de historia

La Escuela de Arte de Orihuela (Alicante) celebra 50 años con un acto que repasa cinco décadas de formación - GVA

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela (EASDO), centro adscrito al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV), ha celebrado el acto conmemorativo de su 50 aniversario, que ha tenido lugar en el Auditorio de la Lonja.

Durante su intervención, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha subrayado la contribución de la EASDO a la formación de profesionales del arte y el diseño durante el último medio siglo, así como su vinculación con Orihuela (Alicante), la comarca de la Vega Baja y el conjunto de las enseñanzas artísticas superiores en la Comunitat Valenciana.

El acto también ha contado con la presencia del alcalde de Orihuela, José Vegara; el concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Orihuela, Vicente Pina; la directora del ISEACV, Fani Blanch; y la directora de la EASDO, Maribel García, junto a representantes de la Universidad Miguel Hernández (UMH), del ámbito educativo, cultural y empresarial de la comarca, así como profesorado, alumnado y antiguos alumnos y alumnas del centro, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Bajo el lema '50 años creando, diseñando e imaginando el futuro', la celebración se ha estructurado en tres bloques. El primero, 'Nuestra historia', ha ofrecido un recorrido por la trayectoria de la escuela mediante vídeos, entrevistas y material fotográfico.

Por su parte, el segundo, 'Nuestro legado', ha reunido a antiguos alumnos y alumnas que han desarrollado sus carreras profesionales en distintos ámbitos artísticos y del diseño para compartir sus experiencias, y el tercero, 'Nuestro futuro', ha dado voz al alumnado actual, que ha presentado sus trabajos y procesos creativos.

La jornada ha incluido una actuación musical del Conservatorio de Orihuela y ha concluido con la inauguración de la exposición conmemorativa del 50 aniversario, que reúne una selección de trabajos representativos de las diferentes disciplinas impartidas en la EASDO, entre los que figuran proyectos reconocidos y premiados por distintas instituciones. Podrá visitarse en la planta baja de La Lonja hasta el 27 de noviembre.

PROGRAMA CONMEMORATIVO

La programación organizada con motivo del 50 aniversario continuará el 30 de octubre con la conferencia 'Del concepto a la imagen: proceso creativo', impartida por el fotógrafo Eugenio Recuenco, Premio Nacional de Fotografía en 2004, en el salón de actos de la EASDO.

Igualmente, el 5 de noviembre, el Auditorio de la UMH en el Campus de las Salesas acogerá unas jornadas de investigación en los ámbitos artístico y del diseño, mientras que la clausura del aniversario tendrá lugar el día 26 con la conferencia 'Cómo hacer un proyecto de animación para que te hagan caso', a cargo de los Hermanos Gallego.