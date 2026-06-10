La Escuela de Verano del MARQ girará en torno a la nueva exposición sobre la cultura indígena de Colombia

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ALICANTE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XXII edición de Veranea en el MARQ, la Escuela de Verano de la Fundación CV MARQ, comenzará el 6 de julio con actividades lúdicas y talleres relacionados tanto con los contenidos de las salas permanentes del museo, como con los de la exposición temporal internacional 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia', que se inaugurará el 29 de junio. El coste de la inscripción es de 40 euros por participante y semana.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha animado a los más pequeños a participar en esta propuesta, que permanecerá abierta hasta el 21 de agosto y está enfocada a niños y niñas de edades comprendidas entre 6 y 12 años.

"La escuela de verano del MARQ, con más de dos décadas de trayectoria, es una gran oportunidad para que los alumnos y alumnas visiten el museo, conozcan sus instalaciones y aprendan historia junto al personal técnico y los monitores de la Unidad de Didáctica, Accesibilidad, Club Llumiq y Responsabilidad Social de la Fundación CV MARQ", ha manifestado Navarro.

La novedad de esta edición es que se harán talleres didácticos inspirados en las piezas y culturas presentes tanto en la exposición temporal internacional, con fondos procedentes del Museo del Oro de Bogotá (Colombia), como en las salas permanentes del museo, con dinámicas participativas, juegos temáticos, gincanas y actividades creativas adaptadas a las distintas edades, según ha indicado la Diputación en un comunicado.

Todo ello se desarrollará de una manera lúdica, divertida y participativa para facilitar el acceso a la cultura a los más jóvenes durante el periodo vacacional.