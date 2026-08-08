Los esfuerzos se concentran en el incendio de Tírig y se levanta el confinamiento en Sierra Engarcerán

Un avión durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 8 de agosto de 2026, en Tírig, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓ, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para controlar los incendios activos en la provincia de Castellón se centran por la tarde en el fuego del municipio de Tírig, mientras se sigue trabajando en el resto de incendios, con una evolución positiva que ha permitido levantar el confinamiento en Sierra Engarcerán.

Así lo han explicado a primera hora de la tarde de este sábado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castelló y el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

El incendio de Tírig concentra la mayor parte de los esfuerzos, en dos sectores diferenciados, tratando de frenar la progresión hacia una zona embarrancada. Actúan 15 medios aéreos, seis unidades de bomberos forestales de Generalitat, dos dotaciones de bomberos, dos URAF del Consorcio y una sección completa de la UME.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se ha trasladado de Sierra Engarcerán a Tírig, donde a las 19.00 horas se ha convocado una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). Cabe recordar que esta mañana se ha establecido la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF) para este fuego.

En Sierra Engarcerán, se ha levandado el confinamiento de la población y ya no queda nadie en el albergue situado en el polideportivo de Els Ibarsos, con lo que se ha dado por finalizado el dispositivo en estas instalaciones. Este fuego está en situación operativa 1.

Por su parte, el incendio forestal de Culla se encuentra estabilizado desde esta mañana.

Según ha explicado por la mañana el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, hay unos 200 efectivos movilizados este sábado en los incendios con 17 medios aéreos desplazados. Se han desplegado efectivos la Diputación Provincial de Castellón y Generalitat Valenciana, así como la Unidad Militar de Emergencias (UME). Colaboran un dispositivo sanitario, de seguridad y técnicos de prevención.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha explicado que "todo apunta a que todos los incendios fueron provocados por los rayos y de tormentas secas" que se produjeron este viernes por la tarde en la zona.