El Espai Cultural Moruno de Castelló acoge este fin de semana la XXVI Exhibición Nacional de Modelismo Naval

Cartel de la XXVI Exhibición Nacional de Modelismo Naval - AUTORIDAD PORTUARIA

CASTELLÓ 2 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Espai Cultural Moruno reanudará mañana su actividad tras el verano con la XXVI Exhibición Nacional de Modelismo Naval que tendrá lugar durante todo el fin de semana en este enclave, que ya se ha convertido en punto de encuentro anual para la entidad.

La exposición de carácter gratuito, organizada por la Asociación de Modelistas de Castellón (A.M.C.) contará con más de medio centenar de maquetas de diferentes estilos y reunirá a más de cuarentena de participantes venidos de toda España, destacando lugares como Madrid, Asturias, Zaragoza o Bizkaia.

Asimismo, entre las particularidades y atractivos del evento destaca la navegación de modelismo naval, de carácter libre y abierta a todo el público, que se hará en la piscina anexa al edificio Moruno que ha sido recientemente remodelada.

En cuanto al horario de la exposición, el sábado será de 10.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas y el domingo estará abierto al público únicamente por la mañana.

La exhibición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló, PortCastelló, Real Club Náutico, Leon Guijt Nautic Service y Jorge Viciano Barcina, proyectos y mantenimiento de jardinería.

CONTENEDOR CULTURAL

Esta es la primera de una amplia variedad de exposiciones que la Autoridad Portuaria de Castellón ha programado esta temporada para dar vida a este contenedor cultural de referencia en el Grao y revitalizar así la zona lúdica y este espacio recientemente remodelado.

Con esta exposición se reanuda la temporada y los ciclos expositivos en el edificio Moruno que cuelga ya el cartel de 'sold out' en un mes de octubre que cuenta con eventos y actividades todas las semanas.

La Asociación de Modelistas de Castellón (A.M.C.) es una entidad cultural sin ánimo de lucro de ámbito local centrada en divulgar el arte del modelismo y en promover las tradiciones marineras y navales en la ciudad. La entidad organiza exposiciones, encuentros de maquetas y muestras de barcos navegables.