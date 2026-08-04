El Espai d'Art Contemporani de Castelló prorroga la exposición del artista Abdelkader Benchamma - GVA

CASTELLÓ, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC ha prorrogado hasta el 1 de noviembre la exposición 'El horizonte de acontecimientos', del artista franco-argelino Abdelkader Benchamma.

La muestra reúne una instalación concebida específicamente para los espacios del EACC. La intervención transforma la arquitectura del centro mediante una propuesta inmersiva que combina dibujo expandido, música y proyecciones, invitando al público a adentrarse en el universo creativo de su autor.

De acuerdo con el artista, el Institut Valencià de Cultura ha decidido prolongar la exposición para posiblitar que un mayor número visitantes puedan disfrutar de la muestra tras el periodo vacacional del verano.

Uno de los elementos más destacados de 'El horizonte de acontecimientos' son los grandes murales efímeros realizados a mano sobre las paredes del Espai d'Art Contemporani de Castelló por Benchamma, con la colaboración de su asistente, Samuel Bertrand, y de las alumnas de la Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló Vanesa Rodríguez, Lucía Sánchez y Beatriz Soriano. Su carácter temporal ha despertado el interés tanto del público como de especialistas en arte contemporáneo, uno de los motivos por los que se ha decidido prorrogar la exposición.

La muestra podrá visitarse de martes a sábados de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, mientras que los domingos el horario será de 10.00 a 14.00 horas. Además, el EACC ofrece visitas guiadas para grupos de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas, con reserva previa a través del correo electrónico didactica_eacc@ivc.gva.es. Los sábados se realizan visitas guiadas abiertas al público, tanto grupales como individuales, a las 12.30 horas, sin necesidad de reserva previa.

Toda la información sobre las visitas y actividades vinculadas a la exposición puede consultarse en las páginas web ivc.gva.es y espaiweb.ivc.gva.es.