Espai LaGranja acoge una jornada dedicada a la investigación sobre danza en Latinoamérica - GVA

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Espai LaGranja, el espacio de recursos y mediación para la danza y las artes del movimiento adscrito al Institut Valencià de Cultura (IVC), acogerá el próximo 12 de noviembre una jornada dedicada a la investigación en danza en Latinoamérica.

La propuesta, desarrollada en colaboración con el Congreso Danza+Investigación, reúne a los investigadores y creadores Lourdes Fernández y Javier Contreras a través de dos laboratorios que abordan el cuerpo como archivo vivo, espacio de disenso político y territorio de memoria crítica, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El encuentro sitúa la investigación escénica latinoamericana como eje para repensar las genealogías de la danza, desbordar las lecturas historiográficas tradicionales y comprender cómo los contextos socioculturales de la región configuran metodologías coreográficas de resistencia, diálogo y afirmación identitaria.

Según ha señalado el coordinador de Espai LaGranja, Guillermo Arazo, "esta iniciativa conjunta refuerza nuestro compromiso con la investigación en artes vivas, el intercambio internacional y la generación de un conocimiento situado".

La jornada comenzará a las 09.00 horas con el taller 'Geishas en diálogo', impartido por Lourdes Fernández. La sesión abordará la reconstrucción y reinterpretación de otras danzas y creadores latinoamericanos -con especial foco en las escenas independientes de Cuba y México- como una vía metodológica viva para habitar activamente la propia historia de la danza, cuestionar cánones y generar nuevos modos de movimiento y pensamiento.

Como núcleo práctico y reflexivo, Fernández presentará la reapropiación de la obra 'Geycha', del coreógrafo cubano Yanoski Suárez, articulada bajo el título 'Mi cuerpo es mi casa o he aquí una Geycha'. Mediante una introducción contextual y un diálogo horizontal y abierto con el público asistente, el taller busca tender puentes directos entre los procesos de investigación coreográfica y la comunidad espectadora, entendiendo el archivo escénico como un dispositivo en constante transformación.

MIRADA, DISENSO Y VULNERABILIDAD EN ESCENA: JAVIER CONTRERAS

A partir de las 11.00 horas, el investigador Javier Contreras liderará el laboratorio 'Pulsión escópica y desnudez', una sesión dirigida tanto a profesionales como a cualquier persona interesada en los cruces entre danza, cuerpo y 'performance'.

La sesión se centrará en la exposición del cuerpo en escena y la relación que se establece con la mirada del público. A partir de la experiencia corporal en primera persona, la actividad propone reflexionar sobre los procesos de observación, presencia y representación, que intervienen en la práctica escénica contemporánea.