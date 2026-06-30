El Espai LaGranja impulsa tres laboratorios de investigación coreográfica en Elx, Castelló y Burjassot

El Institut Valencià de Cultura selecciona desde Espai LaGranja tres laboratorios de investigación coreográfica - GVA

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha publicado la resolución de su convocatoria de laboratorios de investigación escénica correspondiente a 2026. Los proyectos seleccionados se llevarán a cabo durante los meses de septiembre y octubre en tres sedes distribuidas por la Comunitat Valenciana: L'Escorxador d'Elx, el Auditori de Castelló y Espai LaGranja, en Burjassot, para "favorecer así la descentralización de la actividad investigadora".

Así ha informado el insituto valenciano en un comunicado, en el que ha indicado que a través de este programa, la institución refuerza su apoyo a la investigación, la prueba y la creación artística, y ofrece recursos e instalaciones para "reforzar el tejido profesional de las artes escénicas en el territorio valenciano".

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, ha señalado que el organismo "renueva su respaldo a la investigación pura, un espacio fundamental para el crecimiento de nuestros creadores que muchas veces queda desatendido por las urgencias de la producción".

PROYECTOS ARRAIGADOS AL TERRITORIO

Para l'Escorxador d'Elx, la propuesta seleccionada ha sido 'Softechness', de Estela Santos. Su investigación explorará cómo la música electrónica puede generar una colectividad física, repensando los contextos festivos en la adolescencia para convertirlos en espacios de escucha, sensibilidad y construcción colectiva. El laboratorio combinará la investigación propia con talleres dirigidos a la población adolescente.

En el Auditori de Castelló, la creadora Jor Camacho, junto a Aurora y Andrea Dolz, desarrollará el proyecto 'Perihode'. Esta investigación propone un ejercicio de memoria desde coreografías que nacen de la intimidad, indagando en torno a las vivencias trans y queer, y los procesos de migración y género. El proyecto busca confeccionar un archivo "vivo" y colaborará con centros educativos locales.

Por su parte, Espai LaGranja acogerá 'Anatomías del cuidado', una investigación liderada por Cristina Núñez. El proyecto revisará los imaginarios tradicionales de la maternidad para abordarla como una práctica compleja de transformación y producción de conocimiento. A través de la observación anatómica, la improvisación y la recopilación de relatos corporales de otras mujeres, la creadora investigará cómo funciones como sostener, nutrir o acompañar se traducen en cualidades de movimiento y partituras coreográficas.

El coordinador de Espai LaGranja, Guillermo Arazo, ha afirmado que estos proyectos "no solo destacan por su calidad y rigor, sino por su permeabilidad social. Son investigaciones que abren las puertas de los espacios culturales a la ciudadanía, demostrando que la danza y las artes vivas son herramientas vivas para pensar y transformar nuestro entorno".