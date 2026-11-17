Archivo - Jorge Padín y Elena Aranoa en Las nanas según Lorca. - NANDO RIVERO - Archivo

VALENCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rebombori Cultural, en València, organiza los días 21 y 22 de noviembre 'Todos los caminos llevan a Lorca', unas jornadas para leer, cantar y mirar al potea "de otra manera".

Con la subvención del Ministerio de Cultura, dentro de su programa de fomento de la lectura, y la colaboración del Ajuntament de València y las Biblioteques Municipals de València, el Espai Rebombori y la Biblioteca Municipal Patraix-Azorín acogen dos días de talleres, teatro, música y palabra pensados para compartir en familia, entre generaciones y con artistas que llevan años trabajando la obra del poeta granadino.

"Queremos que cada persona encuentre su propio camino hacia Lorca, tenga la edad que tenga: jugando con sus palabras, resolviendo enigmas, escuchando sus nanas o conversando con quienes lo llevan a escena", explica el director del Espai Rebombori, David Mateo.

Las jornadas arrancan el sábado a las 10:00 h en el Espai Rebombori con la bienvenida y la entrega de los programas de mano. A las 10:30 h, el taller infantil de exploración poética lorquiana (hasta 9 años) propone un primer acercamiento a sus versos jugando con sus palabras, imágenes y ritmos. A las 12:00 h la actividad se traslada a la Biblioteca Municipal Patraix-Azorín con una lectura dramatizada de textos lorquianos para público familiar, en la que voces, música y palabra acercan los textos del poeta.

Por la tarde, el público adolescente tiene dos propuestas en el Espai Rebombori: a las 17:00 h, el escape room 'La Generación del 27' (desde 12 años), con enigmas y pistas para descubrir a los autores y autoras de la generación de Lorca; y a las 18:00 h, la introducción a la lectura poética lorquiana (hasta 16 años), con claves para leer, entender y decir en voz alta su poesía.

La jornada se cierra a las 21:30 h con 'Deja de volverme Lorca', de la Cía. Aria Eventos, una historia ambientada en la Andalucía de los años treinta en la que Carmela se enamora de Federico. Esta función es la única actividad de pago de las jornadas.

El domingo comienza a las 10:30 h con 'Aquí Lorca se adivina', un taller participativo e intergeneracional para todos los públicos a cargo del músico, escritor y gestor cultural granadino Manuel M. Mateo, autor del libro de adivinanzas del mismo título (2015), que explora la vida y la obra de Lorca a través de adivinanzas, lecturas corales y canciones.

A las 12:00 h, la compañía Ultramarinos de Lucas, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2015, presenta 'Las nanas según Lorca' (jóvenes y adultos). Jorge Padín y la cantante y pianista Elena Aranoa ponen en escena la conferencia que Lorca dio en 1928 en la Residencia de Estudiantes de Madrid sobre las canciones de cuna españolas, junto con las nanas que en ella se citan.

A las 16:30 h, el coloquio '¿Ha vuelto o nunca se fue? Oficio y mirada ante la obra de Lorca' reúne a la actriz, directora y dramaturga Iria Márquez (Vivirei Teatro), autora de Soñando Lorca, a Manuel M. Mateo y a Jorge Padín y Elena Aranoa, de Ultramarinos de Lucas, para conversar sobre su manera de trabajar con la obra del poeta. A continuación, a las 17:30 h, Iria Márquez ofrece la lectura dramatizada del universo femenino lorquiano, un recorrido por las mujeres que habitan su teatro y su poesía. Las jornadas se despiden a las 18:00 h.