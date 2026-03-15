Espartero-Gran Via Ramón y Cajal es la mejor falla infantil de 2026

VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión Espartero-Gran Via Ramón y Cajal se ha alzado con el primer premio de la Sección Especial de las fallas infantiles de este 2026, gracias al monumento obra del artista Zvonimir Ostoic, que lleva por lema 'Arca. El Viatge de Pepet'.

Con este galardón, la comisión culmina unas fiestas redondas, puesto que también se ha hecho con la distinción al Ninot Indultat Infantil, que se salvará de las llamas de la Cremà.

El segundo premio ha sido para Convento Jerusalén-Matemático Marzal, con la falla del artista José Gallego y el lema 'Somni de paper', mientras que el tercer puesto del palmarés es para Maestro Gozalbo- Conde Altea con la obra 'Pim, Pam, Fora', creado por el artesano Sergio Alcáñiz.

Así lo ha anunciado el presidente de Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas, Santiago Ballester, durante la lectura de premios de las fallas infantiles, celebrada a última hora de este domingo desde la sede del organismo autónomo municipal.