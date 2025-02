Especialistas abogan por recuperar el patrimonio cultural tras la dana: "Apuntala la sensación de resiliencia"

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La catastrófica dana del 29 de octubre, que arrasó la provincia de Valencia y acabó con la vida de 220 personas, afectó gravemente también a numerosos bienes culturales y patrimoniales. Voces expertas apuntan que su recuperación es un objetivo que "se debe tener muy en cuenta porque apuntala la sensación de resiliencia".

València acogerá del 20 al 22 de febrero el congreso internacional EXCISS 2025, que reunirá a especialistas de toda Europa en la conservación y restauración de bienes culturales afectados por fenómenos extremos.

El foro --que se desarrollará en la Universitat Politècnica de València-- estaba previsto para el pasado mes de noviembre, pero se tuvo que aplazar debido a los efectos de la riada.

"El aplazamiento surgió del compromiso con los damnificados por la dana, con el convencimiento de que este evento, aprovechando la presencia en Valencia de expertos y expertas en la materia, debía reflexionar sobre lo ocurrido en general y, especialmente, sobre los efectos en nuestros bienes culturales", explica el director del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV, Francisco Juan.

¿Cómo de urgente ha de ser la recuperación del patrimonio cultural en situaciones de desastre? ¿Cuál debe ser su orden de prioridad? ¿Existen criterios o procedimientos sistemáticos para juzgarlo? Estas son algunas de las cuestiones que se plantearán y sobre la que los asistentes intentará "suscitar el debate".

En este sentido, Francisco Juan señala que la recuperación patrimonial se puede abordar también desde un punto de vista sociológico, porque presenta una "vertiente simbólica y colectiva".

"En una primera fase, el rescate de la emergencia y garantizar la seguridad de las personas es la prioridad, no hay nada por encima de esto. A partir del siguiente paso, podemos empezar a discutir las prioridades: las casas, los bienes que tienen valor en la estructura socioeconómica... pero también hay objetos que no son tan vitales y que pueden no tener valor monetario, aunque creo que se deben tener en cuenta porque apuntalan la sensación de resiliencia", asevera Juan en declaraciones a Europa Press.

Recuerda la importancia de iniciativas como la restauración de las fotografías personales que fueron devoradas por el fango de la barrancada. Un centenar de estudiantes y graduados de la Universitat Politècnica de València, vinculados, mayoritariamente, al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, han participado en un proyecto para rehabilitar las imágenes y, con ellas, los preciados recuerdos.

"Este tipo de iniciativas tienen un efecto colectivo, te unen al grupo y te hacen sentir es posible salir de esta situación", sostiene el experto. Por ello, anima a que las administraciones públicas no se olviden de los recursos para actuar sobre estas pérdidas y contribuir, de este modo, a "recuperar esa normalidad".

Desde el Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV se atiende desde el paso de la dana multitud de consultas y peticiones para reparar muebles, enseres, fotos o piezas artísticas. Por ello, colaboran con particulares y se han puesto a disposición del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació ('IVCR+i) de la Generalitat, que ante la magnitud de la tragedia y sus efectos se ha visto "desbordado", comenta.

En la misma dirección, tras la riada, la Universitat de València, en colaboración con el resto de universidades públicas de la Comunitat, impusló el proyecto 'Salvem les fotos' mediante el cual personas voluntarias restauran la memoria destrozada por el paso de la dana y que tienen "un valor incalculable".

"Hablamos de cientos de álbumes, de miles de fotografías, pero vamos a buen ritmo", en palabras de Marisa Vázquez de Ágredos, directora de Patrimonio de la universidad valenciana.

"Cuando ves esto te das cuenta de que todos hacemos las mismas fotos. Pero cada uno las suyas, con su gente. Si se acabara el mundo bastaría con que sobreviviese un solo álbum familiar para poder entender cómo era la vida en la Tierra", apunta Rosina Herrera, restauradora especializada en fotografía del Grupo Español del International Institute for Conservation (GE-IIC) y voluntaria en esta iniciativa.

EFECTOS DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Además de la dana de Valencia, el congreso internacional EXCISS 2025 pondrá en común experiencias sobre cómo salvaguardar los bienes culturales afectados por otras catástrofes, como incendios, terremotos, tsunamis, volcanes, guerras y otros efectos derivados del cambio climático.

Los organizadores del encuentro han incorporado al programa una sesión específica de debate sobre los efectos de la dana, abierto además al público en general. Esta sesión tendrá lugar el viernes 21 de febrero, a partir de las 16.00 horas, en el Salón Alfonso el Magnánimo del Centro Cultural La Beneficencia de Valencia.

Durante la cita se darán a conocer también los resultados de un estudio que está realizando el Instituto de Restauración del Patrimonio, recabando las opiniones tanto de personal experto como de población afectada por la dana.