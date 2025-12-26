El espectáculo 'Una xicoteta flauta màgica' lleva al Castillo de Alaquàs un Mozart "para todos los públicos" - IVC

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha programado este sábado, 27 de diciembre, a las 12.00 horas en el Castillo de Alaquàs (Valencia) la producción didáctica 'Una xicoteta flauta màgica', un cuento musicalizado que contará con actividades didácticas destinadas al público familiar.

Esta actividad especial en Alaquàs, localidad afectada por la riada de octubre de 2024, se suma a la programación ya realizada de la Filmoteca Valenciana para este curso escolar, dirigida a los centros educativos de las poblaciones valencianas afectadas por la dana, explica la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades en un comunicado.

'Una xicoteta flauta màgica' es una adaptación para todos los públicos de la célebre Ópera de Mozart 'Die Zauberflöte' ('La flauta mágica') cuyo estreno tuvo lugar en Viena en el año 1791.

Esta historia cuenta que, en un mundo dominado por las tinieblas y el miedo, aparece el Príncipe Tamino para rescatar a la princesa Pamina del poderoso Sarastro; pero no todo es lo que parece ya que Tamino ha sido engañado por misteriosa Reina de la Noche que desea hacerse con el círculo solar, símbolo del poder, que su marido entregó a Sarastro antes de morir.

A través de la música y el cuento se fomentan valores como la honestidad, la amistad y la perseverancia. Durante la representación se realizarán actividades didácticas que giran en torno a la ópera y a la figura de Mozart, que buscan la participación del público. Además, se repartirán materiales didácticos de apoyo, para que el público familiar se adentre en este cuento fantástico de Mozart.

La pieza cuanta con la interpretación musical de José Madrid al piano y la percusión, las voces de Sebastià Peris (barítono), Pascual Andreu (tenor), Saray García (soprano) y Marina Nervión (soprano), y la actuación de Mari Aguilar.

'Una xicoteta flauta màgica' es de entrada libre hasta completar aforo. Más información y entradas en la web del IVC.