Espejo de Alicante llega a la Diputación con 26 obras que se podrán visitar hasta el 7 de noviembre - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha presentado este lunes una nueva propuesta cultural a cargo de la asociación Espejo de Alicante (EDA) con 26 obras que se podrán visitar en el Palacio Provincial hasta el próximo 7 de noviembre, según ha informado la institución en un comunicado.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha inaugurado la exposición 'Los recodos de EDA', acompañado por la directora del colectivo, Consuelo Giner, y otros miembros, autores de las piezas expuestas en la sala.

Según Navarro, hablar de esta asociación "es hablar de una trayectoria de casi un cuarto de siglo dedicada a impulsar y enriquecer la vida cultural" de la provincia, "acercando la poesía, el teatro, la pintura y tantas otras manifestaciones artísticas a los ciudadanos". Además, ha reiterado el "apoyo" de la Diputación a sus actividades e iniciativas.

Los artistas que han participado en esta muestra son Ugeda, Luis Clemot, Mas Calabuig, Antonio Serralta, Elena Pareja, Juan José Pérez Manzanaro, Ángeles Vaquero, Elima Cardenal, Ignacio Egido, Ángel Sánchez Gerada, Inmaculada Meseguer, Carlos Quesada, Guillermo Miguélez, José María de la Cueva, Ana Ayén, Maite Albors, Isabel Serna, Juan Ramón Estévez, Carmen Jaén, María Rosa Azorín, Juan José Crespo, José Luis García Martínez, Juan Antonio Poblador e Isabel Doménech.

Durante todo el año, EDA organiza diferentes actos como conferencias, seminarios o cursillos. Además, reúne a personas amantes de la cultura, en general, organizando actividades de todo tipo, para difundir la cultura: publicaciones, recitales poéticos, representaciones teatrales o exposiciones, entre otras.

Por otra parte, la Diputación ha subrayado que "la asociación realiza una importante labor social y de voluntariado" y colabora con ONG y otras entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública.