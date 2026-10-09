Esplá dice que la Alta Distinción es su premio "más entrañable" porque "es el del pueblo"

Archivo - El torero Luis Francisco Esplá en imagen de archivo. - UNIA - Archivo

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El torero Luis Francisco Esplá, Alta Distinción de la Generalitat por el 9 d'Octubre, asegura que este es el premio "más entrañable" de los que tiene "porque las otras distinciones vienen desde lo más alto, pero esta es el del pueblo, desde abajo, desde los orígenes, desde la matriz, y des ahí solo hay cariño".

Así lo ha declarado Esplá a los medios de comunicación a su llegada al acto institucional del Dia de la Comunitat Valenciana, donde, además, ejercerá como portavoz de las personas reconocidas este año.

"Me han cargado con esa responsabilidad. No se crea, que no he dormido esta noche pensando en el serón que me habían cargado encima", ha bromeado, al tiempo que ha avanzado que en su discurso va a destacar "las virtudes que son manifiestas en los deportistas, en la ciudad de Ceuta y que coinciden con las virtudes de los toreros y es que tenemos una ventaja sobre el resto de los mortales: que hacemos olvidar ideologías, religiones y credos".

Preguntado por si se toma la Alta Distinción como un respaldo también al mundo taurino, que está "muy discutido", ha respondido: "Es que yo simplemente represento al toreo y además voy a insistir en ello. Yo adolezco seguramente de los méritos que necesita el premio, la medalla, sin embargo el toreo la merece con creces", ha resuelto.