La estabilización del incendio de El Saler permite volver a sus casas a los desalojadas

Policiías locales desalojan El Saler a causa de un incendio forestal, a 27 de agosto de 2026, en la Gola de Pujol, El Saler, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estabilización del incendio forestal de El Saler ha permitido el regreso a sus viviendas de los vecinos que ayer fueron evacuados a causa del fuego. La playa y el parque natural permanecerán cerrados y la CV-500 solo se abre para vecinos y usuarios del camping durante este fin de semana. El fuego ha afectado a un total de 36 hectáreas en un perímetro de 6,71 kilómetros.

Así lo ha avanzado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, la alcaldesa de València, María José Catalá, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a preguntas de los medios, tras celebrarse la última reunión del incendio forestal declarado ayer en El Saler. Los tres representantes de las distintas administraciones --Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de València-- han instado a la población a cumplir las medidas de seguridad para facilitar las tareas de extinción del fuego.

Valderrama ha pedido cumplir y seguir estrictamente las recomendaciones para evitar colapsos y facilitar los trabajos de los servicios de emergencias, ya que el incendio está estabilizado, "pero no está ni mucho menos controlado": "Tenemos que tener dispositivos autobombas en la carretera y hay que evitar en todo momento que se pueda producir un accidente o que no puedan actuar con la mayor rapidez y agilidad posible los servicios en esenciales de emergencia".

Dicho esto, Valderrama se ha mostrado convencido, "como ha mostrado la ciudadanía", de que van a cumplir estas recomendaciones. También, ha hecho hincapié en que importante no utilizar el ciclo-carril para poder acceder.

RESTRICCIONES

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha recalcado que el incendio está estabilizado, pero no está extinguido, por lo que se han establecido determinadas limitaciones de acceso, entre ellas, los vecinos evacuados ayer pueden regresar a sus casas de la Pedanía de El Saler, de la Torre 1 y campings.

Para el regreso a sus casas se ha activado un servicio especial de EMT desde la Fonteta para que vuelvan a sus domicilios. Además, se mantienen cerradas las playas de El Saler y el bosque de la Devesa de El Saler todo el fin de semana para que los bomberos sigan trabajando en el control y extinción del incendio.

También se mantiene el corte de las carreteras 401 y CV-500. Por tanto, solo vecinos de la pedanía y residentes del camping podrán llegar por la CV-500 hasta la pedanía de El Saler. El resto de vecinos de los apartamentos de la zona, del Perellonet y El Palmar, tendrán que realizar el acceso exclusivamente desde Sueca.

A los locales de hostelería de El Saler no se podrá acceder. Y, en el caso de querer acceder a los establecimientos de restauración de las zonas de El Palmar y Perellonet, el acceso se tendrá que realizar también por Sueca desde la A-38 y Pista de Silla, según ha explicado Catalá en declaraciones a los medios este viernes al mediodía.

En cuanto a las familias que tenían personas dependientes o que tenían niños pequeños y menores, Catalá ha subrayado que el Ayuntamiento de València ya ha contactado con ellos y todos están ya en distintos puntos: "Algunos estaban en alguna residencia, especialmente las personas mayores que necesitaban unas camas articuladas, otras personas también estamos contactando con todos ellos para intentar trasladarlos a sus domicilios con absoluta normalidad, al igual que todas las personas que están en los campings, los distintos campings alojados".

Todas estas restricciones, ha dicho Catalá, dependerán de la extinción y del control del incendio y ha subrayado que las labores "van bien": "Vamos a ir informándoos progresivamente de cómo se flexibilizan, si es que se da esa flexibilización".

En este punto, ha hecho un llamamiento a los vecinos que tengan segundas residencias en El Saler y su vivienda principal en Valencia para indicarles que, "como mejor nos ayudan y lo mejor que pueden hacer es estar en Valencia durante estos días". "Aquí no se va a poder bajar a la playa, las labores de extinción van a seguir en marcha y va a ser difícil el acceso. Así que sí, también un llamamiento a esa responsabilidad ciudadana que, efectivamente, ha sido ejemplar en las últimas 48 horas y que pienso que tiene que seguir siendo", ha zanjado.

LAS LABORES DE EXTINCIÓN "SIGUEN EN MARCHA"

Y por su parte, Bernabé ha subrayado que los medios siguen trabajando, por lo que la CV-500, la playa y el Parque Natural seguirán cerrados durante el fin de semana porque las labores de extinción "siguen en marcha", ya que el incendio no está controlado ni extinguido y, "por lo tanto, conlleva unos peligros para la seguridad de las personas".

Por ello, ha continuado, "hago un llamamiento a la ciudadanía a que cumpla con estas medidas de prevención y de protección de la seguridad de todas las personas y los vecinos". "La playa de El Saler estará cerrada y de la misma manera que estará cerrado el Parque Natural; eso significa que durante el fin de semana, que sabemos que hay un gran número de ciclistas, de circulación, de personas que vienen a visitar el parque o las playas, no van a poder hacerlo durante todo el fin de semana", ha apuntado.

Según ha recalcado, la Guardia Civil está trabajando "de forma coordinada" con la Policía Local para establecer los cortes en la CV-500, "que será en la rotonda antes de llegar a la pedanía de El Saler y en la rotonda de El Palmar". Bernabé ha vuelto a pedir a la ciudadanía respetar las normas por la seguridad de todos ellos y también de todas las personas que están trabajando.