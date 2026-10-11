Estabilizado un incendio forestal en Bocairent

Archivo - Vista General de Bocairent (Valencia). - GVA - Archivo

VALÈNCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos terrestres y aéreos de bomberos han estabilizado un incendio forestal declarado en Bocairent (Valencia) este domingo por la mañana. En un principio, la evolución del fuego es actualmente positiva, informa el Consorcio Provincial de Bomberos.

Las llamas se han originado a las 11.49 horas en una zona de pinada y han obligado a movilizar a bomberos forestales de la Generalitat y medios tanto de este cuerpo provincial como del Consorcio de Alicante, así como efectivos voluntarios.

En concreto, dos dotaciones de bomberos de Ontinyent, un coordinador forestal, un medio aéreo de la Generalitat y tres unidades de bomberos forestales de la administración autonómica.

Al ser zona limítrofe, el Consorcio de Bomberos de Alicante ha desplazado efectivos en un primer momento, pero actualmente ya se han retirado. También ha acudido la asociación local de voluntarios ACIF Mariola, Associació Contra Incendis Forestals.

Según el 112, el incendio forestal de Bocairent ya está estabilizado. Esto supone que el fuego, sin estar controlado, evoluciona de acuerdo a las previsiones y labores de extinción, como establece el Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Generalitat.