Estabilizado el incendio forestal declarado en Catí

El incendio forestal declarado este lunes en la localidad de Catí (Castellón) se encuentra estabilizado, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS CASTELLÓN

CASTELLÓN, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este lunes en la localidad de Catí (Castellón) se encuentra estabilizado, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Desde este cuerpo han destacado que el trabajo coordinado del dispositivo terrestre y aéreo ha permitido dar por estabilizado el fuego. Los medios aéreos se han retirado y continúa trabajando el dispositivo terrestre.

El incendió comenzó sobre las 16.15 horas de ayer. Inicialmente, las llamas afectaron a zona de vegetación, pero a las 16.54 horas se reclasificó como incendio forestal.