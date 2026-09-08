Estabilizado el incendio forestal de Polop

Imagen del incendio de vegetación de Polop - EMERGÈNCIES 112CV

ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este martes en el municipio de Polop (Alicante) se ha dado por estabilizado sobre las 20.30 horas, según ha informado a las 17.35 horas el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego, de acuerdo a la última actualización, ha afectado aproximadamente a unas 36 hectáreas. Sobre el terreno, siguen trabajando medios terrestres para la extinción del incendio.

El incendio había obligado al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat a establecer la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana al ser una emergencia que, en su evolución previsible, pueda afectar "gravemente" a bienes forestales y, en su caso, "levemente" a la población y a bienes de naturaleza no forestal.

El Ayuntamiento, a través de Facebook, había pedido a la ciudadanía que evite circular por la zona y que siga "en todo momento" las indicaciones de los cuerpos de seguridad. Por su parte, 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, aseguraba, en la red social X, que está "siguiendo muy de cerca" la evolución del incendio y pedía "máxima prudencia" y "atención" a la población para que se sigan las indicaciones de los servicios de emergencias, que "trabajan ya en la zona".