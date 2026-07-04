Controlado el incendio de vegetación de Peñíscola

Un bombero trabaja en la extinción de un incendio en Peñíscola (Castellón)
Un bombero trabaja en la extinción de un incendio en Peñíscola (Castellón)- BOMBEROS DIPUTACIÓN CASTELLÓN
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: sábado, 4 julio 2026 15:16
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   CASTELLÓ, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El incendio de vegetación declarado este viernes en la localidad de Peñíscola y que afectó a una zona de viviendas diseminadas en el Corral del Petiquillo se ha dado por controlado a las 10.00 horas, informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

   Un total de cuatro personas fueron rescatadas ayer y unas 70 evacuadas de forma preventiva a causa de este incendio, que se declaró a las 16.30 horas de este viernes en una zona de interfaz en la urbanización del Corral del Petequillo, entre los municipios de Peñíscola y Benicarló.

   Se trata de un área de campos abandonados, de vegetación muy densa y con presencia de viviendas.

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