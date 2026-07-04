Controlado el incendio de vegetación de Peñíscola

Un bombero trabaja en la extinción de un incendio en Peñíscola (Castellón)- BOMBEROS DIPUTACIÓN CASTELLÓN

CASTELLÓ, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de vegetación declarado este viernes en la localidad de Peñíscola y que afectó a una zona de viviendas diseminadas en el Corral del Petiquillo se ha dado por controlado a las 10.00 horas, informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

Un total de cuatro personas fueron rescatadas ayer y unas 70 evacuadas de forma preventiva a causa de este incendio, que se declaró a las 16.30 horas de este viernes en una zona de interfaz en la urbanización del Corral del Petequillo, entre los municipios de Peñíscola y Benicarló.

Se trata de un área de campos abandonados, de vegetación muy densa y con presencia de viviendas.