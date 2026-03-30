El estadio Ciutat de València se vestirá de feria andaluza en junio con el espectáculo La Flamenca XXL - LA FLAMENCA

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo que fusiona flamenco y música urbana 'La Flamenca XXL: Flamenquito & Urban Hits' hará una parada en València durante su gira por España el próximo 13 de junio en el estadio Ciutat de València. Un evento con artistas invitados en el que se podrá disfrutar del ambiente de "una auténtica feria andaluza".

Se trata de una producción de gran formato y una propuesta que "va más allá del concierto tradicional". "Una fiesta única que reunirá cultura, música, identidad y experiencia colectiva en un encuentro llamado a marcar un antes y un después", ha explicado la organización en un comunicado

'La Flamenca XXL' tiene como objetivo convertir València en el "epicentro del flamenco contemporáneo y los ritmos urbanos" durante la jornada. Como en cada una de sus ediciones alrededor del territorio nacional, el evento contará con artistas invitados que se desvelarán en el mismo momento de la actuación.

'La Flamenca' nació el 28 de febrero de 2025 en Granada, con la necesidad de reivindicar el valor de la música andaluza y española; no solo en su oferta musical, sino en su puesta en escena.

Su intención es crear una comunidad a través de la creación de contenido divulgativo e intentar acercar a las nuevas generaciones a la música y cultura flamenca: "Nuestro evento combina arte, roneo y emoción en directo, y crea una experiencia inolvidable para todo el público".

Las entradas para el espectáculo de flamenco y música urbana saldrán a la venta este martes, 31 de marzo, a las 12.00 horas en las plataformas de venta de entradas, Ticketvip y Tickelio.