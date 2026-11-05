Ester Muñoz (PP) cree que "es un deber moral sacar a Sánchez de las instituciones" para "volver a levantar" España

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, considera que "es un deber moral sacar a Pedro Sánchez de las instituciones" y ha defendido el proyecto del líder nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, para "volver a levantar" España, "volver a poner en marcha" servicios públicos y "reconstruir" infraestructuras, incluidas las ferroviarias.

"Es posible tener un proyecto de esperanza, pero, además, hay que tener en cuenta una obligación moral el próximo 29 de noviembre [día de las elecciones generales]. El próximo 29 de noviembre hay que acabar con ese muro que poco a poco se le va cayendo a Pedro Sánchez", ha señalado Muñoz este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en Elda (Alicante), donde ha visitado una fábrica de calzado.

En este sentido, ha afirmado: "Vengo a Alicante a traer el programa, el proyecto de reconstrucción nacional, de Alberto Núñez Feijóo. Desgraciadamente en los últimos días hemos visto de la manera más terrible cómo en España no funcionan las cuestiones más básicas".

"Hemos tenido que ver, con una nueva tragedia ferroviaria [en alusión a la de Urda (Toledo), con 69 fallecidos], cómo los transportes no funcionan, las infraestructuras no funcionan, los servicios públicos no funcionan", ha resaltado, al tiempo que ha dicho que los españoles pagan "más impuestos que nunca" y reciben "peores servicios que nunca".

A juicio de Muñoz, "defender lo público es tener ministerios con gente al frente, técnicos, que saben lo que hacen y que saben trabajar las infraestructuras", en contraposición a lo que, según la diputada del PP, han supuesto la gestión del Ministerio de Transportes realizada por José Luis Ábalos u Óscar Puente.

"Defender lo público no es colocar a asesores como Koldo [García], ni a sobrinas, ni amigos, ni enchufados. Defender lo público no es tener a ministros incompetentes y negligentes como Óscar Puente, que ha tenido que dimitir tres tragedias mortales después", ha apostillado tras citar, además del siniestro de Urda, el accidente de Adamuz (Córdoba), donde murieron 46 personas, y el de Gelida (Barcelona).

Y ha continuado: "Defender lo público no es tener a gente en ministerios como son Óscar Puente y como el señor Ábalos. Defender lo público no es tener un Gobierno que ha estado amañando contratos ni tener a fiscales generales del Estado [en alusión a Álvaro García Ortiz] que han estado condenados".

"Defender lo público es tener a técnicos y estar pendiente realmente de los problemas reales de la gente. Es muy difícil para cualquier socialista y sobre todo para Pedro Sánchez defender que durante estos años han trabajado por lo público, porque en realidad han estado trabajando con lo de todos y quedándose el beneficio de ellos solos", cree Muñoz.

"TEATRO"

Sobre la dimisión de Puente, ha dicho que "esta misma semana decía en su comparecencia en el Congreso que no había podido dedicar mucho dinero al mantenimiento" de ferrocarriles y vías "porque no había Presupuestos Generales del Estado desde 2022".

Preguntada por las informaciones que señalan que Sánchez pidió a Puente que no se le ocurriera dimitir tras recibir un mensaje del ahora exministro con su decisión, Muñoz ha dicho: "Todo forma parte de un teatro y de un circo".

"A mí me parece que están mostrando muy poca empatía con las víctimas", ha afirmado al hilo de esas conversaciones publicadas por La Sexta, al tiempo que ha criticado "el teatro" de "los últimos dos días".

Asimismo, ha aseverado que esos mensajes "solo los han podido filtrar" o Puente o Sánchez: "No sé muy bien para demostrar qué. Supongo que la indignidad de Pedro Sánchez, porque incluso cuando supuestamente Puente le dice que quiere dimitir, Pedro Sánchez le dice que no, que no dimita. Pero ahora nos dicen que dimite por dignidad".

"En fin, es un teatro, de verdad, tan vergonzoso, tan vergonzoso, con todo lo que hemos sabido, con todo lo que estamos conociendo. Ayer se ha vuelto a conocer que la UCO dice que la vía de Adamuz, donde fue el accidente con las 46 víctimas en enero, sigue teniendo problemas en tres tramos. ¿A qué se han dedicado? ¿A qué han dedicado nuestro dinero?", se ha preguntado.

Y ha añadido: "¿Cómo es posible que en la misma vía, nueve meses después, haya vuelto a haber un accidente mortal? La vía que tendría que ser la vía más controlada de toda España. ¿Cómo es posible? Y que todavía estén intentando presentar al señor Puente como una suerte de héroe".

"Yo me imagino que las víctimas asisten perplejas a todo este circo que está montando el Partido Socialista, única y exclusivamente por cuestiones electorales", ha dicho Muñoz, quien sostiene que Puente "no ha dimitido por las víctimas, no ha dimitido por empatía, no ha dimitido porque piensa que su gestión ha sido negligente", sino porque "estaba haciendo daño electoralmente a Pedro Sánchez".

"NO ME GENERA TRANQUILIDAD"

Preguntada por la situación de los trenes en España, ha dicho que este jueves ha ido a la provincia de Alicante "en coche". "Porque a mí no me genera tranquilidad, como a la gran mayoría de españoles, saber que no se han estado auditando las vías, saber que en una vía en la que han fallecido 46 personas, que es la que más tendría que estar vigilada de España, ha vuelto a haber un segundo accidente mortal", ha apostillado.

"Yo quiero recordar que, de todos los fallecidos del mundo, en alta velocidad, el 73 por ciento ha ocurrido en España en nueve meses. Es que los datos hablan por sí solos. Y ver a un ministro bailando en programas, insultando a quienes pedíamos que hubiera auditorías, oiga, es que el PP, desde 2024, está pidiendo auditorías de controles de seguridad y un plan de choque de seguridad, y el ministro nos ha insultado de todas las maneras posibles", ha expresado.

A lo que ha apuntado: "Se lo hemos pedido. Como no nos hacía caso con las proposiciones no de ley, lo hemos metido en una enmienda con una disposición en la ley de movilidad sostenible, que fuese una obligación legal para el Gobierno auditar las vías, y tampoco lo hizo, incumplió el mandato legal de hacerlo".

PRESUPUESTOS

Igualmente, Muñoz cree que "no tener Presupuestos Generales del Estado tiene consecuencias". "Y las hemos conocido en los peores términos. Tener un Gobierno que dice que no pasa nada por no tener Presupuestos Generales del Estado no es defender lo público", ha agregado.

"Hemos visto cómo para defender lo público hace falta tener un Gobierno serio y riguroso que tenga Presupuestos Generales del Estado. ¿Pedro Sánchez qué le ofrece a los españoles? ¿Volver a pactar con ocho partidos y seguir otros cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado?", ha reiterado.

En este contexto, la portavoz del PP se ha preguntado "cuántas consecuencias más tiene que haber para que Pedro Sánchez se dé cuenta de que su forma de gobernar desde la resistencia y no desde la gestión es malo y peligroso para los españoles".

"PROYECTO DE ESPERANZA" DE FEIJÓO

Muñoz ha defendido el "proyecto de esperanza" de Feijóo, que "ya ha demostrado que sabe gestionar, ha estado 13 años al frente de la Xunta de Galicia", con "cuatro mayorías absolutas que demuestran que los gallegos han comprobado" que "es una persona que cumple y que promete lo que dice", ha dicho.

"Feijóo va a venir a hacer lo que ya sabe hacer, lo que ya ha hecho, lo que ya ha demostrado, no viene a prometer nada nuevo, viene a servir a los españoles y no a servirse, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez", ha sentenciado.