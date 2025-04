El estreno de 'Vortex', de la compañía Humanhood, abre la 38ª edición Dansa València

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dansa València inaugurará su 38ª edición con el estreno en España del espectáculo 'Vortex', de la compañía Humanhood, este miércoles 9 de abril, en el Teatro Principal de València.

Los directores de la formación británico-catalana, Julia Robert y Rudi Cole, creen en la capacidad del arte para la transformación. En esta línea, su nuevo trabajo revela la capacidad del ser humano para activar profundas reservas de resiliencia inexploradas dentro de nosotros mismos a fin de adaptarnos, transformarnos y evolucionar ante cualquier aparente caos.

La directora de Dansa València, María José Mora, destaca que la elección de este espectáculo responde "al propio lema de la 38 edición del festival, 'Sueño insinuado', una expresión simbólica del concepto de esperanza que pretende incitar a fabular un futuro brillante y compartido".

Previamente, tendrá lugar el acto de bienvenida a Dansa València a cargo de la compañía Pérez & Disla, que será conducido por Cristina Fernández y Laura Romero. Imagen y poesía se entretejerán para adentrarse en el programa del festival y repasar todas las actividades que promueve y acoge.

Los recuerdos del público sobre el hecho escénico es el punto de partida de la instalación relacional de Javier Hedrosa 'Lo Memorable'. El estreno de este proyecto artístico de mediación que fomenta la rememoración y el recuerdo de experiencias escénicas de las personas asistentes tendrá lugar por la mañana en la Sala Quatre del Teatro Rialto.

Para completar su compromiso con la creación contemporánea local, esa misma mañana Dansa València ha programado en la sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau su proyecto 'Focus Valencià'. La iniciativa alcanza este año su cuarta edición después de haber programado 15 propuestas coreográficas en sus tres años precedentes, a la que este 2025 se sumarán cinco artistas más con otras tantas piezas breves.

La Cía Silvia Batet explorará la ritualidad, la sutileza y la plasticidad del movimiento en 'Ercàs'; Jessica Castellón desplegará la travesía de una bailarina a través de diversos estilos y culturas en 'Don't take it personal'; Cristina Martí celebrará la vulnerabilidad humana con carcajadas en 'Riures'; Alberto Serrano y Ana Rosa Manzanera se han inspirado en la técnica japonesa del 'kintsugi' para 'Fornow'; y Venérea recorrerá las vivencias arraigadas en nuestra herencia sexual con 'Mantra By Night'.

TRADICIONES GALLEGA Y FLAMENCA

El espectáculo del gallego Daniel Rodríguez 'Transeúnte' también es una pieza breve. Su representación en Dansa València constituye el estreno de su versión de calle. El creador, que ha dirigido videoclips para artistas como Mondra y Tanxugueiras, honra el pasado, vive el presente, busca y abraza el futuro en este montaje atravesado por el folklore y la tradición que integra influencias de nuestro contexto actual. La cita será por la tarde en la plaza del Mercado.

Otro tanto le sucede a María del Mar Suárez, La Chachi, que visitará el Teatre Rialto con 'Lâs Alegrías', su segunda entrega de lo que promete ser una investigación sobre los palos flamencos. La singular artista malagueña estará acompañada por su colaboradora habitual, la cantaora Lola Dolores.

Dansa València también consta de una programación paralela en la que se da la oportunidad al público de experimentar los lenguajes del movimiento desde otras perspectivas y formatos.

Así, el miércoles 9 de abril, a las 11.00 horas, el vestíbulo del Teatro Principal acogerá el programa 'La Sala', de Radio Nacional de España. El acceso será libre y gratuito. El responsable del espacio dedicado a las artes escénicas, Daniel Galindo, ha preparado una emisión especial dedicada al festival donde participarán su directora, artistas y profesionales programados en esta 38 edición.