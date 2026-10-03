Estudiantes de la UJI participan en una campaña arqueológica que descubre un gran edificio romano en Tarquinia

Estudiantes trabajando en la excavación arqueológica de Tarquinia - UJI

CASTELLÓ, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estudiantado de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha participado durante el mes de septiembre en una nueva campaña de excavación arqueológica en la Civita di Tarquinia (Italia), que ha permitido sacar a la luz un "importante edificio" de la primera época imperial y aportar "nuevas evidencias" sobre la dimensión monumental de la Tarquinia romana.

La excavación está dirigida por la Universitat Jaume I, la Università di Macerata y la Università di Verona, con el apoyo del Ministerio de Cultura de España, el Ayuntamiento de Tarquinia, la Fundación Carivit y el Aula de Arqueología Mediterránea de la UJI, bajo la concesión del Ministerio de Cultura de Italia y la tutela de la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje para la Provincia de Viterbo y la Etruria Meridional, según ha informado la institución académica en un comunicado.

En el proyecto, cuyos responsables son la profesora de la Università di Macerata Giulia Baratta y el profesor de la Universitat Jaume I Josep Benedito, participan cada año alrededor de treinta estudiantes universitarios, seis de ellos procedentes de la UJI en esta campaña de 2026.

El objetivo científico de la investigación es "avanzar en el conocimiento histórico y arqueológico de la Tarquinia romana, una etapa menos conocida que las épocas etrusca y medieval". En este sentido, los trabajos desarrollados durante los últimos años están permitiendo reconstruir progresivamente la configuración de una ciudad romana "de gran entidad".

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE 2026

La campaña de excavación de 2026 ha sacado a la luz una construcción de la primera época imperial de unos 900 metros cuadrados, organizada alrededor de un gigantesco atrio de casi 200 metros cuadrados. El hallazgo constituye una nueva pieza para comprender la historia de la ciudad romana asentada sobre el yacimiento arqueológico conocido como 'la Civita di Tarquinia', de más de 190 hectáreas.

Los nuevos descubrimientos muestran que Tarquinia no fue únicamente una ciudad de época etrusca. Aunque el yacimiento es especialmente conocido por la necrópolis de Monterozzi, célebre por sus tumbas pintadas, las investigaciones arqueológicas revelan la existencia de u"na gran ciudad romana, monumental y organizada", cuya dimensión había quedado durante siglos "al margen" de buena parte de la investigación.

Calles pavimentadas, plazas, edificios públicos, domus, termas, talleres y lugares de culto permiten recuperar, campaña tras campaña, la imagen de una Tarquinia romana monumental. Estos hallazgos contribuyen a ampliar la interpretación histórica de la ciudad y ponen de manifiesto "la importancia de su transformación urbana durante la presencia romana", subraya la UJI.

Tarquinia cuenta con al menos siete siglos de presencia romana y experimentó una "profunda transformación urbanística", con un proceso de monumentalización iniciado en época de Augusto y la construcción de nuevos espacios vinculados a la vida pública, el comercio y la representación del poder.

La investigación arqueológica continuará en 2027, con el objetivo de completar el estudio científico del edificio descubierto y profundizar en su interpretación arquitectónica, funcional y cronológica.