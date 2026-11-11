Estudiantes valencianos secundan el 11N con encierros y en las calles para "luchar contra el rentismo y el capital"

Cartel de apoyo a la huelga del 11N. - OJS

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de la Comunitat Valenciana, organizados a través de diversas entidades y comités, se suman este 11N a la huelga general con encierros, presencia en piquetes informativos y marchas en las calles de las principales ciudades.

Bajo el lema 'Ni rentistas ni recortes', el Sindicat d'Estudiants de País Valencià llama a participar en la protesta y recalca que "el estallido social por el derecho a la vivienda se ha convertido en una gran rebelión contra el poder de los rentistas y los gobiernos a su servicio".

"Hemos cambiado todo el escenario político, hemos hecho retroceder a la ultraderecha y hemos impuesto desde abajo la huelga general de la 11N", proclaman.

La organización estudiantil ha animado estos días a los jóvenes a llevar la huelga "con la mayor fuerza a todos los centros de estudio, universidades, barrios y territorios".

"Esta huelga general --inciden-- tiene que ser también una herramienta para construir un movimiento antifascista masivo y, sobre todo, para levantar una alternativa de clase para luchar por la transformación socialista de la sociedad".

Esta misma noche, un grupo de jóvenes se han encerrado en la Facultat d'Història de València a iniciativa de la Organització Juvenil Socialista de València (OJS).

En sus redes sociales, explican que, de esta manera, se han organizado para participar en la huelga desde primera hora. Un paro, subrayan, que se dirige "contra el rentismo y el capital".

OJS hace un llamamiento a la participación de "las estudiantes de clase trabajadora" y advierten de que hay sindicatos "de concertación" que quieren utilizar esta huelga "a favor del Gobierno" de cara a la campaña electoral. Por su parte, afirman que "gobierne quien gobierne la lucha continúa".

También València, otros estudiantes han pasado la noche en el IES Lluís Vives. En redes, una portavoz explica que Joves de CA Revolta y Arran València se han organizado en un comité juvenil de huelga para este 11N, que reclama "el derecho fundamental de la vivienda, también para el alumnado".