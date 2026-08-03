Un estudio liderado por la UV reconstruye la evolución de los anfibios y reptiles ibéricos de hace 16 millones de años

Dentario izquierdo de Pyrenasaurus en vista lingual. - IMAGEN DEL ESTUDIO PUBLICADA EN FOSSIL RECORD.

VALÈNCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de investigadores ha publicado el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre anfibios y reptiles, conocidos como herpetofauna, del Mioceno inferior de la cuenca de Ribesalbes-Alcora (Castellón). El trabajo, publicado en la revista internacional Fossil Record, analiza miles de restos fósiles procedentes de 42 yacimientos y permite reconstruir cómo eran las comunidades de estos animales hace aproximadamente 16 millones de años.

La investigación está liderada por Rafael Marquina-Blasco, primer autor del trabajo e investigador del Grup d'Investigació en Palaeontologia de Vertebrats del Cenozoic del Departament de Botànica i Geologia de la Universitat de València (UV), junto con Vicente D. Crespo, investigador de la Universidade NOVA de Lisboa y del Museu da Lourinhã. Han colaborado en el estudio los investigadores de la UV Plinio Montoya y Francisco Javier Ruiz Sánchez, detalla la Universitat de València.

El equipo ha identificado 21 taxones diferentes de anfibios y reptiles, entre ellos tritones, anuros, cocodrilos, tortugas, lagartos y serpientes. Los resultados muestran que estas comunidades ya presentaban muchos de los grupos que hoy forman parte de la fauna europea, lo que evidencia que el Mioceno inferior fue un periodo clave en el establecimiento de los ecosistemas modernos.

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es la posible presencia del género Pyrenasaurus, un pequeño lagarto que hasta ahora únicamente se conocía en depósitos del Eoceno. "El trabajo es uno de los pocos ejemplos centrado en esta fauna en la cronología descrita. Si se confirma, el descubrimiento supondría que este linaje sobrevivió varios millones de años más de lo que se pensaba, hecho que aporta nueva información sobre la estabilidad ecológica de algunas regiones de la Península Ibérica".

"Entre las especies descritas hay un resto que probablemente pertenezca a un camaleón, un grupo con un registro fósil muy limitado. Hay fósiles de otros camaleones en Europa en yacimientos de la misma cronología, lo que, junto a este hallazgo, demuestra que los camaleones tras entrar en Europa por el este dispersaron muy rápidamente por el continente", destaca Marquina.

EVOLUCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS

Además del estudio taxonómico, el equipo ha utilizado métodos paleoecológicos basados en las preferencias ambientales de los anfibios y reptiles para reconstruir el clima de la época. Los resultados indican que la región experimentó alternancias entre periodos más húmedos y otros más secos, aunque con precipitaciones generalmente superiores a las actuales, lo que coincide con otras evidencias obtenidas previamente a partir de los mamíferos fósiles de la misma cuenca.

La cuenca de Ribesalbes-Alcora constituye uno de los registros fósiles continentales más importantes del Mioceno Inferior europeo. Durante los últimos años ha proporcionado numerosas especies nuevas de mamíferos, moluscos y otros vertebrados.

Este nuevo trabajo incorpora ahora la herpetofauna como una pieza fundamental para comprender la evolución de los ecosistemas mediterráneos durante uno de los periodos de mayor cambio climático del Neógeno.